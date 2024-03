Slotspeeldag als synoniem van spektakel: de strafste sprongen naar play-off I van de afgelopen jaren

zo 17 maart 2024 12:55

Zondag kent de reguliere competitie van de Jupiler Pro League haar ontknoping. Vier ploegen strijden nog voor twee plekken in de Champions’ Play-offs. Dat gevecht richting play-off I zorgde in de loop der jaren al geregeld voor spektakel. Een overzicht.

2022-2023: AA Gent laat het liggen

De 34e speeldag van vorig seizoen was eentje om snel te vergeten voor de supporters van AA Gent. Voor de laatste match had het alles in eigen handen. Bij winst tegen KV Oostende, dat al zeker zou degraderen, waren de vierde plek en het laatste ticket in de Champions’ Play-offs voor de Buffalo's. Toch liep het nog verkeerd. AA Gent verloor met 1-2 in de eigen Ghelamco Arena. Zo was het niet Gent, maar Club Brugge dat nog mocht strijden om de belangrijkste Europese tickets. Blauw-zwart won namelijk met 7-0 van Eupen.

2021-2022: Anderlecht houdt Gent af

Dat was het tweede jaar op rij dat AA Gent naast een play-off 1-ticket greep, want ook in 2022 werd het vijfde. De Buffalo’s hadden het wel niet in eigen handen. Ze moesten winnen van Oud-Heverlee Leuven en hopen dat Anderlecht dat niet deed in Kortrijk. Gent had geen moeite met OHL (5-0), maar Anderlecht redde zijn vel. Het kwam op achterstand tegen KV Kortrijk, maar uiteindelijk won paars-wit met 2-3 in het Guldensporenstadion. Anderlecht mocht dus naar play-off I, Gent niet.

2017-2018: Standard redt plek met comebackzege

Voor de laatste speeldag in 2018 stonden Standard en Antwerp samen op plek 6 met twee punten meer dan KV Kortrijk. Antwerp schoot zichzelf in de voet door met 2-1 te verliezen van Anderlecht. The Great Old mocht zo net niet naar play-off 1 in zijn eerste seizoen terug op het hoogste niveau. KV Kortrijk, dat vlot won van Charleroi, leek lang op weg te zijn naar de zesde plaats. Standard moest namelijk achtervolgen. Het stond 2-0 achter tegen KV Oostende, maar het werd nog 2-3 aan de kust. De Rouches kregen een plek in play-off 1 en ze werden na die tien extra matchen zelfs nog tweede, op drie punten van kampioen Club Brugge.

2015-2016: Zulte Waregem gaat erover en erover

In 2016 zorgde de laatste speeldag voor een ommekeer. Met twee punten meer dan Zulte Waregem had Standard (zesde) alles in handen. Toch zakte het nog een plekje met de eindmeet in zicht. Standard ging met 4-0 onderuit tegen KV Mechelen, dat al zeker was veroordeeld tot play-off 2. Op hetzelfde moment speelde Zulte Waregem thuis tegen Moeskroen. Het werd 3-0 in het Regenboogstadion en dus kreeg Essevee in extremis een PO1-ticket.

2011-2012: Cercle Brugge is de dupe

Cercle Brugge, KRC Genk en KV Kortrijk mochten het in 2012 uitmaken wie de laatste twee plaatsen kregen in de top 6. Met drie punten meer dan de concurrenten zat de Vereniging in polepositie, maar het liep nog helemaal mis. Genk en Kortrijk leken te strijden om de zesde plek, maar uiteindelijk bemachtigden ze allebei een ticketje voor play-off 1. Cercle Brugge verloor namelijk met 1-0 van Lokeren na een goal in de allereerste minuut. De concurrenten wonnen wel en sprongen zo over de Bruggelingen.

2009-2010: Standard vergeet te profiteren