Celta Vigo gaat de Spaanse degradatiestrijd in zonder Rafael Benitez

Rafael Benitez heeft een palmares om u tegen te zeggen: hij slaagde erin om zowel de Champions League (Liverpool), UEFA Cup (Valencia) als Europa League (Chelsea) te winnen. Daarnaast won hij ook 2 Spaanse titels met Valencia, een FA Cup met Liverpool en de Italiaanse beker met Napoli.

Maar de glorietijd van de 63-jarige Benitez ligt al even achter ons. Na weinig succesvolle passages bij Real Madrid, Newcastle, Dalian Yifang en Everton moest hij begin dit seizoen zijn heil zoeken bij het bescheiden Celta.



Ook dit werd geen groot succes. Slechts 5 keer kon hij winnen in de competitie, waardoor de club momenteel slechts 17e staat. "Hij heeft 8 maanden lang alles gegeven, maar uiteindelijk behaalde hij niet de resultaten die we verwacht hadden."



Claudio Giraldez, de coach van de B-ploeg, neemt het roer over tot het einde van het seizoen.