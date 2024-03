Op zoek naar de voetbalroots van Cyriel Dessers: "Hij werd altijd onderschat, dat maakte hem sterk"

De Rangers trekken vanavond in de 1/8e finales van de Europa League naar Lissabon. Een nieuwe kans om te schitteren voor Cyriel Dessers, die in de laatste 14 matchen goed was voor 8 goals. Een reportageteam van de UEFA streek neer waar het voor de Belgisch-Nigeriaanse aanvaller allemaal begon: in Vechmaal.