Dit is de ploeg van de winnaar van de wielermanager van vorig jaar

Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet in de Sporza wielermanager hebben we nog een laatste reddingsboei. Nicolas Delbecque, winnaar van vorig jaar, laat net voor de start van het Vlaamse voorjaar in z'n kaarten kijken.

"Ik weet niet of het kopiëren van mijn ideeën de juiste tactiek is", lacht de winaar van vorig jaar. "Het is ook een tactisch spel en op de juiste momenten de goeie transfers doen is even belangrijk." Maar toch, net voor het openingsweekend nog in je kaarten laten kijken, geeft de burger wat extra moed. Of niet? "Het is nog maar een eerste versie, omdat de rennersprogramma’s nog niet volledig beschikbaar zijn. Dus ik kan nog veranderen." Voor de rest vindt Nicolas dat de prijzen voor de renners dit jaar meevallen. Maar vooral de extra transfer zorgt voor meer mogelijkheden om verschuivingen te doen of tactisch in te grijpen. Daarom koos hij er bewust voor om extra budget over te houden als buffer voor eventuele transfers. "Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden, ziekte of valpartijen en dan is het jammer dat je een renner van pakweg 6 miljoen of meer, niet kan vervangen door een evenwaardige optie."

"Ik heb 4 absolute zekerheden"

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Arnaud De Lie zijn dé vier speerpunten van de winnaar van vorig jaar. "En met mijn financiële flexibiliteit is ook Pogacar nog een optie", grijnst Nicolas. "Mads Pedersen heeft veel progressie gemaakt. Ik vind dat hij bijna zijn voet naast Wout en Mathieu kan zetten. Hij heeft ook een sterker Lidl-Trek-blok met extra werkpaard Tim Declercq en waar ook Jasper Stuyven in zijn schaduw kan opereren." Daarnaast verwacht Nicolas ook een sterk Visma-Lease a Bike-team. "Daarom zet ik ook Laporte in de ploeg. Er zal toch tegen Mathieu gekoerst worden en ik mik op het ploegenspel Van Aert-Laporte en Pedersen-Stuyven."

Mijn grootste risico is Biniam Girmay Nicolas Delbecque, winnaar wielermanager 2023

Het valt op dat de mannen van de tweede lijn bij de winnaar van vorig seizoen nog altijd heel dure renners zijn. Laporte hebben we al genoemd en daarbij komen nog sprinters Jasper Phillipsen en Tim Merlier en veelrijder Matej Mohoric. "Maar mijn grootste risico is Biniam Girmay", zegt Nicolas. "Twee jaar geleden heeft die mij veel punten opgeleverd. Vorig jaar vond ik hem te duur en viel hij ook door de mand. Kan dit het jaar van de wederopstanding worden voor alleskunner Girmay?" Tom Pidcock is z'n laatste dure vogel. Die rijdt zowel de Italiaanse koersen als het Ardennenluik. "Ik las dat z’n waarden heel straf zijn. Hij speelde wat verstoppertje in de cross, won al een MTB-wedstrijd, dus hij zal er staan in Sanremo en de Strade."

Succes dankzij speciale tactiek

Het valt op dat Nicolas, op Milan Menten na, geen enkele renner van 4 of 5 miljoen heeft. En dat is een bewuste keuze. "Het is een tactiek die ik al enkele jaren hanteer. Als je een transfer moet doen, maak je niet echt budget vrij met iemand van 4 of 5 miljoen. Met iemand van meer dan 6 miljoen wel." En dus kijkt de winnaar van 2023 meteen naar renners van 3 en 2 miljoen. "Ik denk niet dat er puntenpakkers zijn en je kan niet verwachten dat die koersen gaan winnen. Maar je weet maar nooit in de kleine koersen en een top 20 plaats in een grote koers brengt ook altijd iets op." En vooral, als je een renner neemt uit een grote ploeg en de kopman wint, dan brengt dat dit jaar 10 punten op voor de ploegmaats en zo kan je natuurlijk ook sprokkelen.

"Jonge, talentvolle, renners uit grote ploegen"

Maar wie zijn dan die goedkope witte merels waar iedereen zo wanhopig naar op zoek is? Renners van 3 miljoen waar Nicolas veel van verwacht zijn Riley Sheehan, Amaury Capiot en Laurence Pithie. "De eerste rijdt superveel grote koersen en zal zijn gang mogen gaan bij Isreal Premier Tech. Capiot is een koopje, al zullen er veel mensen hem nu ook gekozen hebben omdat hij die rit won in Oman en Pithie won de Great Ocean race en is heel sterk begonnen aan het seizoen."

Martin Svrcek rijdt alle koersen die Merlier rijdt dus als de kopman wint krijgt hij ook 10 punten Nicolas Delbecque, winnaar wielermanager 2023