"Ik ga nu naar Kenia om familie te helpen", manager Corstjens reageert op overlijden van zijn poulain Kiptum

ma 12 februari 2024 15:23

Marc Corstjens heeft vandaag afscheid genomen van zijn vriend en atleet Kelvin Kiptum, die het leven liet in een auto-ongeluk. De Belgische manager van de marathonloper is momenteel op weg naar Kenia om de familie van Kiptum bij te staan. "Ik weet professioneel wat er moet gebeuren, maar het is lastig om dit te regelen voor een vriend", vertelt Corstjens.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Marc Corstjens - de manager van de pas overleden Kelvin Kiptum - is momenteel op weg naar Kenia om de familie van zijn poulain bij te staan. "Er komt veel op hen af", vertelde Corstjens net voor vertrek aan Belga. "Ik ben in shock, en dat is nog zacht uitgedrukt", vertelt de atletenmanager. "De eerste berichten heb ik zoals iedereen in de pers gelezen. De vraag kwam al snel of ik kon bevestigen, maar dat kon ik niet. Een paar uur later kon ik dat helaas wel." "Ik ga nu naar Kenia toe, waar de familie samenkomt, maar er ook allerlei onderzoeken volgen. En er zijn natuurlijk lokale gebruiken om rekening mee te houden bij het afscheid. Ik ga vooral om de familie te ontlasten. Het is allemaal zo abrupt."

Ik ga Kelvin onthouden als iemand zeer geconcentreerd en gedisciplineerd, zonder streken. Manager Marc Corstjens