Tina en Milo vormen het mascotteduo voor de Winterspelen van 2026

De organisatie van de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina (Ita) heeft haar mascottes bekend gemaakt. Hermelijnen Tina en Milo, broer en zus, worden de belichaming van het grootste wintersportevenement ter wereld.

De Olympische Winterspelen zullen plaatsvinden in 2026 van 6 tot 22 februari, de Paralympische Winterspelen starten 2 weken later op 6 maart en eindigen op 15 maart.

"Milo werd geboren met slechts een been. Met een beetje vindingrijkheid en veel wilskracht gebruikt hij zijn staart nu om elk obstakel te overwinnen. Hierdoor is zijn diversiteit een kracht geworden."

"Tina houdt van verandering. Ze is ervan overtuigd dat verschillen een aanwinst zijn en dat we enkel kunnen groeien door elkaar met respect, openheid en curiositeit te benaderen."

De witte hermelijn, Tina, is de mascotte van de Olympische Spelen. Haar broer Milo, de bruine hermelijn, die van de Paralympische Spelen.

Voor de Olympische Winterspelen van 2026 is dat niet anders. Milo en Tina, wiens namen verwijzen naar de organiserende steden Milaan en Cortina, zijn twee hermelijnen en staan symbool voor de normen en waarden die de organisatie wil uitstralen.

Dieren en mascottes, in de sport zijn ze onafscheidelijk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Twee jaar geleden won België met Bart Swings en Hanne Desmet 2 medailles. Swings won goud op de massastart, Desmet eindigde als derde op de 1.000 meter shorttrack.

In Italië maken de medaillewinnaars van Peking opnieuw kans op het podium. Met Loena Hendrickx is het aantal medaillekandidaten zelfs toegenomen, ook Stijn Desmet is een kandidaat.