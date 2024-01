Exact 100 jaar geleden begonnen de eerste Winterspelen: zonder Nederlanders en met een Belgische medaille

De sportliefhebber is al ongeduldig aan het aftellen naar de Olympische Spelen in Parijs. Maar exact 100 jaar geleden waren alle ogen gericht op de eerste Winterspelen in Chamonix (Frankrijk). "Het was een innovatie die er niet zonder moeite is gekomen", vertelt sporthistoricus Laurent Renson in De Wereld Vandaag.

Maar de Franse organisatoren in Chamonix hadden Duitsland als verliezer van WOI geweerd van de Winterspelen. Een politiek besluit, waarmee Nederland het niet eens was.

Maar het wintersportevent in de Franse Alpen stootte her en der op weerstand.

België stuurde wel een delegatie (van 18 atleten) naar de eerste Winterspelen. En die was succesvol.

"Met een vijfmansbob won België een bronzen medaille. Opvallend was dat 2 van de 5 Belgische bobsleeërs ook meededen in het ijshockey. Maar daar hadden de Belgen minder succes met pandoeringen tegen de VS (19-0) en Groot-Brittannië (19-3)."

De Britten waren trouwens de grote slokop in Chamonix. "Dat was geen toeval, want Chamonix was het geliefkoosde wintersportoord van de Britten", benadrukt Renson.

4 jaar later maakten onder meer Duitsland en ook Nederland hun debuut op de Winterspelen in Sankt-Moritz (Zwitser).