Skikoningin Shiffrin loopt "zware spierblessure" en "diepe wonde" op bij crash in Killington

Skikampioene Mikaela Shiffrin heeft een “ernstige spierblessure” en een “diepe wond" aan haar buik opgelopen na haar val zaterdag in de Wereldbeker reuzenslalom. Ze liep wel geen schade aan haar gewrichtsbanden en inwendige organen op. Hoelang de 99-voudige Wereldbekerwinnares out is, is nog niet duidelijk.

Voor eigen volk hoopte Mikaela Shiffrin zaterdag opnieuw een stukje sportgeschiedenis te schrijven. Het Amerikaanse skifenomeen kon in Killington als eerste skiër ooit de kaap van 100 zeges in de Wereldbeker ronden.

Shiffrin was topfavoriete op de reuzenslalom in de Amerikaanse sneeuw en leek na winst in haar eerste run in haar opdracht te gaan slagen. Maar in haar tweede run verloor ze met de streep in zicht de controle. Shiffrin viel zwaar, bleef lang liggen en moest afgevoerd worden.

Bij haar val liep Shiffrin een "ernstige spierblessure" en een "diepe wond" aan de rechterkant van haar buik op, verklaarde Courtney Harkins van US Ski zondag. “Ze verkeerde in een shocktoestand, kon zich totaal niet bewegen en was bang voor een trauma aan haar inwendige organen."

“Ze heeft geen hechtingen gekregen. We kunnen de wond niet hechten omdat het te diep is en er een risico op infectie is”, aldus Harkins.

Bij de medische onderzoeken werd wel geen schade aan de gewrichtsbanden gevonden en ook haar botten en inwendige organen bleken in goede conditie te zijn. Hoelang Shiffrin out zal zijn, is nog niet duidelijk.