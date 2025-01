In de schaduw van Evenepoel en Thiam: bekijk alle uitslagen van het Sportgala

zo 12 januari 2025 18:24

Topfavorieten Remco Evenepoel en Nafi Thiam staan weer op de erelijst van het Sportgala. Hoe groot was hun voorsprong? Wie kreeg er allemaal stemmen? Bekijk hier de volledige uitslagen.

Na de namen van de sporters lees je het totale aantal punten en (het aantal eerste plaatsen).

Sportman van het Jaar:

1. Remco EVENEPOEL (wielrennen) 948 (156)

2. Thierry NEUVILLE (rally) 583 (33)

3. Bashir ABDI (atletiek) 558 (11)



4. Alexander DOOM (atletiek) 269 (2)

5. Bart SWINGS (snelschaatsen/skeeleren) 96 (1)

6. Toumani CAMARA (basket) 72 (1)

7. Jasper PHILIPSEN (wielrennen) 68 -

8. Fabio VAN DEN BOSSCHE (baanwielrennen) 67 -

9. Wout VAN AERT (wielrennen) 65 -

10. Lindsay DE VYLDER (baanwielrennen) 59 (1)

11. Kevin DE BRUYNE (voetbal) 52 -

12. Laurens VANTHOOR (autosport) 49 -

13. Thibaut COURTOIS (voetbal) 47 (1)

14. Marten VAN RIEL (triatlon) 46 (1)

15. Tim MERLIER (wielrennen) 34 -

16. Tim BRYS (roeien) 32 (2)

17. Lucas HENVEAUX (zwemmen) 32 -

18. Eliott CRESTAN (atletiek) 30 (1)

19. Matthias CASSE (judo) 20 -

20. Thibau NYS (wielrennen) 18 -

21. Jelle GEENS (triatlon) 6 via wildcard -

22. Ajay MITCHELL (basket) 5 via wildcard (1)

23. Stijn DESMET (shorttrack) 4 -

24. Mike DE DECKER (darts) 3 via wildcard -

25. Charles DE KETELAERE (voetbal) 1 via wildcard -

25. Thomas DETRY (golf) 1 via wildcard -

Sportvrouw van het Jaar:

1. Nafi THIAM (atletiek) 911 (132)

2. Lotte KOPECKY (wielrennen) 828 (63)

3. Noor VIDTS (atletiek) 363 (1)



4. Emma MEESSEMAN (basket) 327 (9)

5. Gabriella WILLEMS (judo) 183 (1)

6. Sarah CHAARI (taekwondo) 168 (1)

7. Loena HENDRICKX (kunstschaatsen) 133 (1)

8. Justine GHEKIERE (wielrennen) 54 (1)

9. Hanne DESMET (shorttrack) 39 (1)

10. Kim MEYLEMANS (skeleton) 38 -

11. Roos VANOTTERDIJK (zwemmen) 37 -

12. Charlotte ENGLEBERT (hockey) 29 -

13. Tinne GILIS (squash) 22 (1)

14. Elise MERTENS (tennis) 15 -

15. Nina PINZARRONE (kunstschaatsen) 13 -

16. Manon DE ROEY (golf) 4 -

17. Emma PLASSCHAERT (zeilen) 1 -

Belofte van het Jaar:

1. Jarno WIDAR (wielrennen) 503 (49)

2. Ajay MITCHELL (basket) 471 (50)

3. Sarah DUMONT (zwemmen) 421 (29)



4. Lucas COENEN (motorcross) 361 (26)

5. Malick FOFANA (voetbal) 211 (8)

6. Mathias URBANCZYK (atletiek) 170 (4)

7. Dries VAN LANGENDONCK (karting) 150 (4)

8. Jasper SCHOOFS (wielrennen) 118 (5)

9. Matijs VAN STRIJTHEM (wielrennen) 108 (9)

10. Noah VANDENBRANDEN (baanwielrennen) 98 (3)

11. Jente MICHELS (veldrijden) 90 (5)

12. Emiel VERSTRYNGE (veldrijden) 84 (2)

13. Mazarine GUILBERT (roeien) 60 (1)

14. Aaron ANDRIES (roeien) 56 -

15. Matisse VAN KERCKHOVE (wielrennen) 23 -

16. Nina PINZARRONE (kunstschaatsen) 5 via wildcard (1 )

17. Adrien DUMONT de CHASSART (golf) 3 via wildcard -

17. Kobe PAUWELS (autosport) 3 via wildcard -

19. Alexander BLOCKX (tennis) 2 via wildcard -

19. Gabrielle BOUVIER (judo) 2 via wildcard -

21. Hanne VANDEWINKEL (tennis) 1 via wildcard -

Ploeg van het Jaar:

1. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (rally) 565 (75)

2. BELGIAN TORNADOS (atletiek) 552 (44)

3. BELGIAN CATS (basketbal) 523 (44)



4. ALPECIN-DECEUNINCK (wielrennen) 274 (12)

5. RED PANTHERS (hockey) 271 (8)

6. CLUB BRUGGE (voetbal) 203 (11)

7. BELGIAN CHEETAHS (atletiek) 129 (1)

8. BAANWIELRENNEN PLOEGKOERS MANNEN 94 (2)

9. BACKYARD ULTRA (ultralopen) 88 (6)

10. VELDLOPEN MANNEN 81 -

11. DRESSUUR 60 -

12. ACROGYM 55 (2)

13. BAANWIELRENNEN PLOEGKOERS VROUWEN 54 (1)

14. SQUASH NELE GILIS/TINNE GILIS 46 -

15. BELGIAN WAFFLES (atletiek) 45 -

16. KAJAK BROECKX-PETERS 36 (1)

17. TENNIS DUBBEL MANNEN 29 (1)

18. ZEILEN MAENHAUT-GEURTS 18 -

19. NATIONAAL MANNENTEAM WEGWIELRENNEN 5 via wildcard (1)

20. KNACK ROESELARE (volley) 4 via wildcard -

21. UNION SINT-GILLIS (voetbal) 3 via wildcard -

Coach van het Jaar:

1. Sven VANTHOURENHOUT (wielrennen) 687 (91)

2. Michael VAN DER PLAETSEN (atletiek) 481 (34)

3. Jacques BORLEE (atletiek) 362 (19)



4. Rachid MEZIANE (basket) 325 (22 )

5. Kenny DE KETELE/Tim CARSWELL (baanwielrennen) 219 (7)

6. Fernando OLIVA (atletiek) 170 (11)

7. Raoul EHREN (hockey) 161 (3)

8. Jorik HENDRICKX (kunstschaatsen) 147 (3)

9. Carole BAM (atletiek) 134 (2)

10. Dirk CROIS (roeien) 116 (6)

11. Koen PELGRIM (wielrennen) 84 (3)

12. Philippe GILSON (atletiek) 79 -

13. Jelle SPRUYT (snelschaatsen) 51 -

14. Gary LOUGH (atletiek) 46 (2)

15. Nicky HAYEN (voetbal) 7 via wildcard (1)

16. Vincent KOMPANY (voetbal) 5 via wildcard (1)

16. Ludwig WILLEMS (vrouwenwielrennen) 5 via wildcard (1)

18. Dario GJERGJA (basket) 3 via wildcard -

18. Steven VANMEDEGAEL (volley) 3 via wildcard -

20. Glenn POLEUNIS (triatlon) 2 via wildcard -

20. Klaas LODEWYCK (wielrennen) 2 via wildcard -

22. Kris VANSNICK (volley) 1 via wildcard -

Paralympiër van het Jaar: