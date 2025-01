Remco Evenepoel en Nafi Thiam verzilveren olympisch goud met trofee voor Sportman en Sportvrouw van het Jaar

zo 12 januari 2025 19:16

Hij voor de 4e keer, zij al voor de 5e keer: Remco Evenepoel en Nafi Thiam zijn op het Sportgala uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Evenepoel palmde Parijs in met 2 keer goud, Thiam veroverde op de Spelen in de Franse hoofdstad haar 3e olympisch goud op een rij. Er waren ook trofeeën voor onder meer Sven Vanthourenhout, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe en Maxime Carabin.



Nafi Thiam en Remco Evenepoel hebben hun favorietenrol waargemaakt op het Sportgala. De olympische kampioenen werden door de Belgische sportjournalisten gekroond tot Sportvrouw en Sportman van het Jaar. Meerkampster Thiam blonk uit met een Europese titel op de zevenkamp, maar natuurlijk vooral haar derde olympische titel op een rij. Haar moeder, die duidelijk geëmotioneerd was, nam de trofee in ontvangst. Thiam mag zich al voor de vijfde keer Sportvrouw van het Jaar noemen. Ze kreeg de erkenning eerder al in 2014, 2016, 2017 en 2022. Alleen Ingrid Berghmans (judo) en Kim Clijsters (tennis) doen, met ieder acht overwinningen, beter.

Remco Evenepoel volgt zichzelf op

Evenepoel volgt zichzelf op als Sportman van het Jaar. De nog altijd maar 24-jarige wielrennen beleefde een topjaar met een podiumplaats in de Tour de France, een wereldtitel tijdrijden en de dubbele olympische titel in Parijs.

Evenepoel wint de trofee van Sportman van het Jaar voor het derde jaar op een rij en was ook in 2019 de beste. Alleen wielericoon Eddy Merckx (zes) en motorcrosslegende Stefan Everts (vijf) doen beter. Evenepoel verwees rallyrijder Thierry Neuville en loper Bashir Abdi naar de dichtste ereplaatsen. Neuville en Abdi schreven in 2024 ook Belgische sportgeschiedenis: Neuville werd voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen rally, Abdi was goed voor olympisch zilver op de marathon.

Coach van het Jaar: Sven Vanthourenhout

Sven Vanthourenhout heeft de prijs voor Coach van het Jaar 2024 gekregen. De intussen voormalige wielerbondscoach haalde het voor atletiektrainers Michaël Van der Plaetsen (tweede) en Jacques Borlée (derde). Vanthourenhout zette de afgelopen jaren met de Belgische ploeg enkele geweldige resultaten neer. Afgelopen zomer werden de Olympische Spelen in Parijs bijvoorbeeld een enorme voltreffer met een historische dubbelslag voor Remco Evenepoel (goud in de tijd- en wegrit) en Wout van Aert (brons in de tijdrit). Eind september op het WK in Zürich, zijn laatste opdracht als bondscoach, verlengde Evenepoel zijn wereldtitel tegen de klok. Vanthourenhout volgt op de erelijst de Fransman Rachid Meziane op, die de prijs in 2023 als coach van de Belgian Cats won.

Ploeg van het Jaar: Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe

De Ploeg van het Jaar is een duo: rallypiloot Thierry Neuville en zijn corijder Martijn Wydaeghe werden uitgeroepen tot Ploeg van 2024. Samen kroonden ze zich in 2024 voor het eerst tot wereldkampioen rally. De rallytandem houdt de Belgian Tornados en de Belgian Cats achter zich. De Belgian Cats (2023) en de Belgian Tornados (2024) waren de vorige winnaars van de trofee.



Paralympiër van het Jaar: Maxime Carabin

Maxime Carabin heeft zichzelf opgevolgd als Paralympiër van het Jaar. De 24-jarige Carabin veroverde in 2024 op de Paralympische Spelen op de 100 en 400 meter het goud in de T52-categorie. Op het WK in Kobe was de Luikenaar goed voor titels op de 100, 400 en 1.500 meter. De rolstoelatleet verloor tijdens een handbalwedstrijd in november 2019 het gevoel over zijn benen en een deel van zijn linkerarm. Carabin werd door de sportjournalisten verkozen boven Léa Bayekula en Michèle George.

Belofte van het Jaar: Jarno Widar

Jarno Widar is verkozen tot Belofte van het Jaar 2024. Het 19-jarige wielertalent haalde het voor NBA-basketter Ajay Mitchell en zwemster Sarah Dumont. Widar liet het voorbije jaar bij het Lotto Development Team zien heel wat in zijn mars te hebben met onder meer eindwinst in de Giro d'Italia Next Gen. Widar volgt op de erelijst collega-wielrenner Alec Segaert op. Hij verblijft momenteel op trainingsstage met zijn ploeg en was niet aanwezig op het Sportgala. In een videoboodschap liet hij weten dat de erkenning "heel veel deugd" doet.

Reacties na het Sportgala: