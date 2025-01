"Zenuw is geraakt": voorjaarsklassiekers in gevaar voor Remco Evenepoel door "bijkomend probleem en domper"?

Remco Evenepoel heeft een nieuwe opdoffer moeten slikken. De dubbele olympische kampioen kon eerder deze week zijn revalidatie op gang duwen na "positieve scans", maar dat beeld is intussen al bijgesteld. "Het zal langer duren dan we hadden gedacht", vertelde Evenepoel over zijn revalidatie. Deelname aan de klassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik is dus niet meer zo zeker als werd aangenomen.

Remco Evenepoel speelde geen verstoppertje tijdens het Sportgala. Op de vraag hoe zijn revalidatie verloopt, antwoordde hij duidelijk: "Moeilijk."

Evenepoel liet enkele dagen geleden scans nemen en kreeg er naar eigen zeggen "positief nieuws". Bij zijn fysiotherapeut kon hij sinds enkele dagen zijn activiteit opkrikken, maar het draaiboek is al herschreven.

"Er is een bijkomend probleem", vertelde Evenepoel op het podium nadat hij was uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. "Er is een zenuw geraakt. Mijn schouder is behoorlijk inactief. Het zal langer duren dan we hadden gedacht."

In Sportweekend gaf Evenepoel meer uitleg. "2 dagen geleden ben ik begonnen met intensievere fysiotherapie. Normaal zou ik dit weekend op de rollen getraind hebben, maar ik mik op morgen (maandag, red)."

"Want er is slecht nieuws: er is een zenuw geraakt. De buitenste spieren - ik ben geen fysiotherapeut - zijn een beetje inactief. We moeten heel hard werken om die spieren prikkels te geven en te laten leven. Het zal dus iets langer duren dan gehoopt."

Is het voorjaar dan in gevaar? "Dat weten we momenteel nog niet." Evenepoel mikte op een rentree in de Brabantse Pijl (18 april). Daarna zouden ook nog de Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik volgen.

"We gaan nog altijd uit van de Brabantse Pijl als startdatum, maar we kunnen altijd opschuiven als dat nodig is. Gelukkig is de Tour nog ver weg. Dat gaat sowieso door, maar ik moet zien in welke staat ik aan de Ardennen kan beginnen."

"Het is een dompertje", sloot Evenepoel af. "Normaal was er de operatie en kon ik 5 weken later hervatten. Nu doen we dat ook, zij het milder. Dat moeten we dus in de gaten blijven houden."