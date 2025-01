"De focus ligt op de Tour, de rest is bijzaak": Evenepoel verduidelijkt zijn plan voor 2025 na nieuwe "positieve" scans

do 9 januari 2025 18:58

Geen stage in Calpe, wel een doktersafspraak in eigen land voor Remco Evenepoel. Terwijl zijn ploegmakkers van Soudal-Quick Step in Spanje een persdag op het programma hadden staan, gaf de Belgische kopman via digitale weg tekst en uitleg bij zijn revalidatie en plannen voor 2025. "De Giro ligt niet meer op tafel, ik wil 200% zijn voor de Tour", klonk het.



Eén grote afwezige op de ploegpresentatie van Soudal-Quick Step in Calpe: Remco Evenepoel.

De revaliderende kopman had vandaag in eigen land een afspraak in het ziekenhuis voor enkele scans. Net voor zijn controle sprak hij iedereen op de persconferentie - via digitale weg - wel nog even toe, vanavond gaf hij uitgebreider tekst en uitleg bij de uitkomst van het onderzoek en zijn plannen voor het komende seizoen.

"Het is een lastige periode geweest zonder training", deelde Evenepoel net voordat hij het ziekenhuis binnenstapte. "Maar ik heb ondertussen een kleine studievakantie in Spanje met mijn vrouw gedaan." Meteen na zijn doktersbezoek keerde een ontspannen Evenepoel terug met hoopgevend nieuws. "De resultaten van de scan waren goed", opent hij. "Ik ben met een positieve noot buitengestapt, want ik mag mijn revalidatie hervatten. Ik ben een tevreden man." "De schouder is nu aan het herstellen, maar is nog niet 100 procent genezen. We gaan de spieren nu sterker maken, dag per dag. Vooral bij de schouder is er een zenuw geraakt, waardoor die nu nog wat gevoelloos is. Maar de pijn valt goed mee. Alleen 's ochtend voelt het nog alsof er 20 camions over mijn schouder hebben gereden. "Maar goed, het belangrijkste is dat ik de revalidatie en fysiotherapie kan hervatten. En ik hoop dat ik in februari weer buiten zal kunnen rijden."

Evenepoel sprak zijn ploegmakkers op stage toe.

Touritis

En wanneer we wat verder kijken: op welke doelen mikt de kopman van Soudal-Quick Step.

"Ik wil me eerst richten op de Ardennenklassiekers. Dat zou een goed beginpunt zijn voor mij", verduidelijkt hij. "Ik heb nu drie maanden voor de Brabantse Pijl als ik weer op de rollen kan beginnen te rijden. Het is ook logischer om te hervatten in eendagskoersen. Mijn programma voor de voorjaars- en lenteklassiekers zal ook niet heel druk zijn." Want het zwaartepunt van het seizoen ligt voor Evenepoel natuurlijk later in het seizoen: de grote rondes. "De Giro ligt niet op tafel. De focus ligt echt op de Tour, de rest is bijzaak. Al ligt dat niet in mijn aard. Maar ik wil 200 procent zijn in de Tour."

Om zich voor te bereiden mikt Evenepoel dus op een "kopie" van zijn programma van vorig seizoen. "Misschien komt de Ronde van Romandië er nog bij na de Ardennenklassiekers, maar daarna wordt het bekend terrein: Dauphiné, hoogtestages, de Belgische kampioenschappen en dan de Tour." "Ik heb 7 maanden, dus dat zou genoeg moeten zijn om volledig klaar te zijn. Dat wordt wel mijn eerste piek van het seizoen. Hoe het met mijn vorm zal zijn in de Ardennen is een vraagteken."

Merlier-Evenepoel

Vandaag hoorden we van de ploeg dat ook Merlier dit jaar deel zal nemen aan de Ronde van Frankrijk: zullen zijn sprint(doelen) niet conflicteren met zijn klassementsdoelen? "We hebben er goed over gesproken toen we samen naar de Verenigde Staten gingen", zegt Evenepoel. "Vorig jaar was hij de snelste sprinter, dus die moet je inzetten in de Tour. Zeker als je weet dat de openingsetappe een sprintrit is en hij dus de gele trui kan pakken. We verstaan elkaar goed. Tijdens de dag moeten ze me beschermen en op het einde kunnen ze hun ding doen." "UAE en Visma-Lease a Bike zullen de Tour wel opnieuw willen controleren. Wij hebben de ploeg daar niet voor, dus daarom focussen we op twee doelen."

Rollenrijden

We horen een ontspannen en hoopvolle kopman, maar de eeuwige winnaar in Evenepoel had toch liever mee geweest op trainingsstage om zijn nieuwe seizoen 100% aan te vatten. "Het is zeker niet simpel dat iedereen nu op stage zit en mijn conditie alleen maar achteruit gaat. Het is moeilijk om dat te accepteren. Het was geen gemakkelijke maand, maar ik heb veel bijgeleerd. Ik ga proberen hier sterker uit te komen." Hoe kon Evenepoel zichzelf de voorbije dagen en weken dan toch oppeppen? "We hadden een leuke vakantie thuis. Dan gingen we naar Marokko en F1-race in Qatar. Het was een positieve winter, tot de crash. Die dag ging ik eigenlijk pas weer voor het eerst gestructureerd trainen." "Ik was dan al wat uit vorm en nu heb ik al 5 weken niet kunnen fietsen. Dat is dus al 10 weken niet op de fiets. Dat is moeilijk om mee te leven, wetende hoe moeilijk het is om weer op niveau te raken. Zeker nu iedereen weer op stage vertrekt. Al die negatieve punten waren moeilijk om mee om te gaan." "Ik kwam van een hoogtepunt in de zomer en deze winter werd het een dieptepunt. Ik zal wat achterstand oplopen. Dag per dag besefte ik wat ik moest doen, dus nu ben ik al positiever."

Al was het in het huishouden toch even aanpassen aan de nieuwe realiteit. "Oumi heeft examens, dus ze kan zich daarop focussen. Maar eenvoudig was het niet voor ons allebei. Normaal ben ik op stage tijdens haar blokperiode, maar ze ging er goed mee om. Het was uiteindelijk niet al te moeilijk." Evenepoel zal ook nog zeker een maand moeten wachten om buiten te kunnen fietsen. Voorlopig lonkt hij naar een lange periode op rollen.



"Ik zal geen ritten van 3-4 uur doen. Daar is mijn lichaam niet klaar voor. Twee sessies van een uurtje is oké", legt hij uit. "In combinatie met het werk met de fysio zal het niet te lang op de rollen zijn. Mijn dagen zullen goed gevuld zijn." "Mentaal ben ik er zeker klaar, want het is al te lang zonder op de pedalen trappen geweest. Ik ga niet all-in pushen vanaf het begin, want de schouder moet eerst volledig herstellen."