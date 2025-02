In de NBA heeft het Portland van Toumani Camara tegen Washington alweer zijn derde zege op een rij geboekt. Onze landgenoot deed met 11 punten zijn duit in het zakje, maar het was ploegmaat Shaedon Sharpe die alle spotlights naar zich toe trok. De Canadese springveer, goed voor een persoonlijk record van 36 punten, pakte uit met een waanzinnige dunk.