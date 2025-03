Terrasjesweer? Met dit sportaanbod ben je dit weekend aan je scherm gekluisterd

vr 7 maart 2025 12:35

Binnenzitten bij dit stralende lenteweer? Geen schande als je bekijkt hoeveel sportieve hoogtepunten dit weekend te bekijken zijn bij Sporza. We lijsten het buffet op.

Zaterdag 7 maart

Strade Bianche

Je televisiescherm wordt zaterdag al vanaf 12 uur bedekt met een laagje Toscaans grind, want dan beginnen de vrouwen op VRT1 aan de Strade Bianche. Om 12.55 uur peddel je verder op VRT Canvas. Ook de gooi van Tadej Pogacar naar een hattrick in de Strade Bianche is te bekijken op VRT1 vanaf 13.30 uur. Uiteraard zijn beide grindkoersen van start tot finish te volgen met tekstupdates op de Sporza-app.

EK atletiek indoor

Niet alleen het grind in Toscane, maar ook de blauwe atletiekpiste in Apeldoorn komt aan bod. Online is de ochtendsessie van het EK atletiek in zaal te bekijken, 's avonds sluiten VRT Canvas (19.10u) en Ketnet (20u) aan voor de avondsessie met onder meer de finales op de 400 meter.

Basketbal

Op Internationale Vrouwendag hebben we uiteraard ook oog voor de bekerfinale basketbal tussen Kangoeroes Mechelen en Castors Braine. De 3e finale op een rij tussen beide ploegen is vanaf 17.10 uur te zien op VRT Canvas.

Super League

Ook de speelsters van de Lotto Super League staan in de schijnwerpers, zeker met de Clasico tussen Standard en Anderlecht op het programma. Een wedstrijd die u bij Sporza ook op de voet zal kunnen volgen met tekstupdates. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de Jupiler Pro League, met onder meer leider Genk dat 's avonds in actie komt in Dender.

Zondag 9 maart

Wielrennen

Wie had gehoopt om zondag dan wat zonnestralen te vangen, zal toch de verleiding van Parijs-Nice moeten weerstaan. De eerste etappe van de Koers naar de Zon - toch even goed? - is vanaf 14.05 uur op VRT1 te bekijken. Zoekt u het liever dichter bij huis, dan biedt de GP Jean-Pierre Monseré nog wat meer koersgeweld in West-Vlaanderen. Ook hier hoeft u vanaf 15.15 uur niets van te missen op VRT1.

EK atletiek indoor

Toch liever de benen strekken? Dan heeft de slotdag op het EK indoor nog heel wat moois in petto. De Belgian Tornados - de estafetteploeg bij de mannen - verdedigt zijn Europese titel. En ook Eliott Crestan mikt op de 800 meter op eremetaal. Vanaf 16 uur te bekijken op VRT Canvas.

Basketbal

Een dag na de vrouwen spelen ook de mannen de bekerfinale basketbal. Oostende neemt het daarin op tegen Leuven, vanaf 16.40 uur zit u op VRT1, VRT Max of onze app op de juiste plek.

Jupiler Pro League