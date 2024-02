Gunther Schepens in Extra Time: "Union kan alleen zichzelf kloppen voor de titel"

Union won dit weekend de topper op het veld van Racing Genk en blijft zo de autoritaire koploper in de Jupiler Pro League. In Extra Time zingt analist Gunther Schepens de lof van de leider. "Het beste voetbal was van Union."

Gunter Schepens stelde vast dat de top 8 het afgelopen weekend tegen elkaar speelde. "En het beste voetbal, zeker in de 2e helft, was van Union", vond Schepens, die tegen Genk onder meer genoot van Mohamed Amoura.

"Zijn snelheid is ongelooflijk. Doelgericht ook. Hij is teruggekomen van de Afrika Cup, waar Algerije toch gefaald heeft. Maar hij staat er meteen weer, met honger en zin. Hij is zo'n plezier om naar te kijken. Maar niet om tegen te spelen, denk ik", lacht Schepens.

"Ook Puertas. Iedere stilstaande fase van Puertas is levensgevaarlijk. Voor zulke spelers ga je naar het stadion."

"Wat Union doet, is ongelooflijk. Ieder jaar denken we dat het dit keer niet zal lukken omdat de beste spelers weg zijn, maar ze staan er weer. Iedere keer met een andere trainer ook. Dat is heel sterk."

"Als Union van blessures en schorsingen gespaard kan blijven, kunnen ze alleen zichzelf kloppen voor de titel."