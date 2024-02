18 wedstrijden ongeslagen! Onvermijdelijke Amoura beslist zenuwachtige topper tegen Genk

Union hield het zo goed als stil op de transfermarkt: geen grote namen bij of weg. Voor coach Blessin was dat goed nieuws: "Ik heb gevierd in mijn appartement toen de klok middernacht sloeg. Ik had een heel grote glimlach op mijn gezicht."





Blessin was opvallend kritisch voor zijn jongens na de match tegen RWDM, ook al wonnen ze die met 3-2. "Ik ben het niet gewoon dat we twee doelpunten slikken, twee matchen op rij. Het voordeel is dat we na een overwinning de vinger harder op de wonde kunnen leggen en doorpraten over de verschillende dingen die toen misliepen. We kunnen beter spelen."