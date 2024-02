Formule 1 blijft 5 jaar langer rondjes draaien op Suzuka-circuit in Japan

Het F1-circus houdt van Suzuka. Al 12 keer viel er ook een beslissing over de wereldtitel, voor het laatst in 2022. De Nederlander Max Verstappen won er toen voor Red Bull zijn tweede opeenvolgende kampioenschap.



De Nederlander was ook in september 2023 de beste in Japan. Dit seizoen staat de race al als vierde manche geprogrammeerd op 7 april.



De Duitser Michael Schumacher is met 6 overwinningen in Suzuka de recordhouder.



De GP F1 van Japan wordt sinds 1976 verreden. In 1976 en 1977 was Fuji het toneel, van 1978 tot en met 1986 was er geen WK-race. Sinds 1987 nam Suzuka de fakkel van gaststad over. Enkel in 2007 en 2008 loste Fuji nog eens af.