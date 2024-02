Badminton Vlaanderen telt sinds corona 8,3% meer leden én 42% meer G-sporters: "En willen nog diverser worden"

vr 2 februari 2024 14:00

Komend weekend is er in Herent het BK badminton. Een reden voor de Vlaamse vleugel om eens in de cijfers te duiken. Sinds corona is het aantal leden van de Vlaamse clubs toegenomen met 8,3 procent. Badminton Vlaanderen werkt ook aan een actieplan om de sport nog diverser en inclusiever te maken.

Het sportcentrum Bart Swings in Herent is het toneel van de 76e editie van het Belgisch kampioenschap badminton. Met meer dan 100 inschrijvingen is de opkomst groot.



Zowel de titelverdedigers bij de mannen (thuisspeler Elias Bracké) en de vrouwen (Clara Lassaux), als de Belgische olympiërs Julien Carraggi en Lianne Tan tekenen present. Voor hen is het BK het laatste toernooi op Belgische bodem op hun "Road to Paris". Ook de internationale nummer 2 in het G-badminton, Man-Kei To, is aanwezig.



Dat is de top, maar Badminton Vlaanderen merkt dat de interesse in de sport bij het brede publiek toeneemt.



Eind 2022 waren er 22.611 recreanten aangesloten bij een Vlaamse club. Dat zijn er 8,3 procent meer dan een jaar voordien. Officiële cijfers voor 2023 zijn er nog niet, luidt het in een persbericht. Maar er zijn vooral veel nieuwe jongeren.



"Badminton is financieel een heel toegankelijke sport", legt voorzitter Bert Vanhorenbeeck van Badminton Vlaanderen uit. "In financieel moeilijkere tijden kan dat voor veel gezinnen en hun kroost een manier zijn om zich sportief uit te leven."



En 2024 wordt nog beter, voorspelt Vanhoorenbeeck: "Met het BK in Herent, de Spelen in Parijs en het EK senioren in Heusden-Zolder verwachten we nog extra belangstelling."

Samenwerking met vzw Out for the Win