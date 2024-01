Lando Norris verlengt zijn contract bij McLaren: "Ik wil nergens anders zijn"

McLaren heeft het contract van Lando Norris opengebroken. De 24-jarige Brit werd vorig seizoen 6 keer tweede en werd ook zesde in het Formule 1-kampioenschap.

Lando Norris kwam in 2017 als jonge knaap bij McLaren, om er al snel op te klimmen van testrijder naar goudhaantje. Sinds zijn debuut in de Formule 1, in 2019, stond hij al 13 keer op het podium.



"Ik zou nergens anders willen zijn", zegt de Brit. "Ik ben opgegroeid met McLaren, hier voel ik mij thuis. Dit team voelt als een familie."

Norris had nog een contract tot 2025, maar dat is nu dus verlengd, al liet het team niet weten tot wanneer. Zijn ploegmaat Oscar Piastri had vorig seizoen zijn contract al verlengd tot 2026, waardoor McLaren voor de komende jaren gebeiteld lijkt te zitten met twee beloftevolle rijders.