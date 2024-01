BEKIJK: Michy Batshuayi trapt winning goal in 94e minuut vanaf de stip in de kruising

Michy Batshuayi heeft Fenerbahçe wat langer aan de leiding in Turkije gehouden. In de derby tegen Istanbul Basaksehir leek Fenerbahçe genoeg te moeten nemen met een punt, maar invaller Batshuayi zette vol vertrouwen de penalty om die hij zelf versierd had.

Een week geleden had Michy Batshuayi in de Turkse beker nog 4 keer gescoord, maar toch koos de coach van Fenerbahçe weer voor Edin Dzeko als spits.



De Bosniër slaagde er deze keer niet in om een gaatje in de defensie van Istanbul Basaksehir te vinden, ook al viel de thuisploeg vlak voor de rust met zijn tienen, na rood voor João Figueiredo.



Iets voor het uur werd Batshuayi dan toch gesommeerd, maar het duurde nog tot de extra tijd voor de goal alsnog viel. Batshuayi ging zelf gretig neer in de 16 en trapte vervolgens vol vertrouwen de penalty in de kruising.



Door de zege zet Fenerbahçe het Galatasaray van Dries Mertens weer op 3 punten, al hebben zij morgen nog de nabeurt tegen Istanbulspor.