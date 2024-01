Wanneer sport kunst wordt: "Art But Make It Sports" bedient sport- én kunstliefhebbers op hun wenken

wo 24 januari 2024 15:51

Veel sportliefhebbers zullen ongetwijfeld vinden dat bepaalde iconische sportmomenten thuishoren in een museum. Maar kan sport ook effectief kunst zijn? In de ogen van LJ Rader alvast wel. Met zijn populaire accounts op Instagram en X (voorheen Twitter) heeft de Amerikaan een opmerkelijke raaklijn tussen sport en kunst gevonden. En het straffe: "Er komt geen artificiële intelligentie aan te pas."

Wat heeft Wimbledon met Salvador Dali te maken? Of Pablo Picasso met American Football? Weinig tot niets, horen we u denken, maar niet in het hoofd van LJ Rader. De Amerikaan slaat op zijn populaire social media-account Art But Make It Sports de brug tussen sport en kunst. Op zijn Instagram en X-account post Rader op regelmatige basis sportbeelden die een treffende gelijkenis vertonen met kunstwerken en vice versa. De plaatjes worden gesmaakt door intussen meer dan 360.000 volgers in totaal en zijn opmerkelijke vondsten zijn al meermaals viraal gegaan. En opvallend: er komt geen artificiële intelligentie (AI) aan te pas. Rader claimt alles uit zijn hoofd te doen. In een interview op het YouTube-kanaal van LOG OFF legt hij uit hoe hij te werk gaat.

Ik heb meer dan 10.000 foto's op mijn telefoon van kunstwerken die ik gefotografeerd heb in musea of galerijen. En ik ben er vrij goed in om die te memoriseren. LJ Rader, de man achter Art But Make It Sports

"Vaak ben ik zelf iets live aan het kijken, maar sinds het account zo populair geworden is, word ik ook steeds vaker overstelpt door foto's die mijn volgers me toesturen. Zo is het wel leuk dat ik onmiddellijk kan inspelen op de actualiteit", klinkt het. "Soms weet ik meteen welk kunstwerk ergens bij past. Dan is het kunst die ik gezien heb of kunst die ik een beetje ken." "Het kan ook dat ik een bepaald thema uit de kunstgeschiedenis herken. Wanneer iemand op de grond ligt, dan kan dat bijvoorbeeld de Bewening van Christus zijn. Dan zoek ik wel eens op Google naar iets binnen dat thema, omdat ik weet dat dat binnen de kunstgeschiedenis wel iets zal opleveren."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

En soms ziet hij een bredere overeenkomst met het werk van een kunstenaar. "Dan gaat het niet meteen om een bepaald werk, maar wel om de stijl. En dan zoek ik iets wat daarbij past." AI-software om overeenkomsten te vinden, gebruikt hij naar eigen zeggen niet. "Ik heb meer dan 10.000 foto's op mijn telefoon van kunstwerken die ik gefotografeerd heb in musea of galerijen. En ik ben er vrij goed in om die te memoriseren." "Er komt geen AI aan te pas. Soms zoek ik natuurlijk wel eens de naam van een schilder of een schilderij op. Ik kan natuurlijk niet alles onthouden. Maar ik gebruik geen AI om tot een match te komen. Of ik misschien zelf de AI ben? Dat heb ik al wel vaker gehoord", lacht hij.

Tien pareltjes van Art But Make It Sports:

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.