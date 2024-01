Ghana en Ivoorkust op rand van uitschakeling, Egypte en Kaapverdië naar tweede ronde

Ivoorkust had nog nooit verloren van Equatoriaal-Guinea op de Afrika Cup, en was dat ook nu voor eigen publiek niet van plan. Met een zege kon het zijn ticket voor de knck-outfase bemachtigen.

Maar de Ivorianen kregen de bal maar niet tegen de touwen, terwijl het voor Equatoriaal-Guinea wel raak was bij de eerste de beste kans. Als het gastland dan toch kon scoren, werd het doelpunt tot twee keer toe afgekeurd voor buitenspel.

Ivoorkust nam na rust risico's om alsnog een zege over de streep te trekken en dat werd genadeloos afgestraft. Pablo Ganet, Emilio Nsue en Jannick Buyla maakten er nog een 4-0-afstraffing van.

Het gastland moet nu in de wachtkamer hopen dat het bij de beste 4 nummers 3 hoort in de groepsfase om alsnog door te stoten. Niet evident, want met amper 3 punten en een doelsaldo van -3 staat het er niet goed voor. Equatoriaal-Guinea is wel al zeker van zijn ticket, net als Nigeria dat Guinee-Bissau met 0-1 klopte.