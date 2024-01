FIFA-voorzitter wil racisme strenger bestraffen na nieuwe apengeluiden: "Geef ploeg forfaitnederlaag"

Een zoveelste racisme-incident in het voetbal vormt de druppel voor Gianni Infantino. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA wil dat ploegen in de toekomst een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgen wanneer hun fans zich schuldig maken aan racistisch gedrag. Incidenten op de velden van Udinese en Sheffield zaterdag noemt hij dan ook "weerzinwekkend".

Udinese - AC Milan van zaterdagavond. Een deel van de thuisaanhang voelt zich genoodzaakt om apengeluiden te schreeuwen richting Mike Maignan.

"Eerst probeerde ik het te negeren", vertelt de keeper van Milan achteraf. "Maar het bleef duren, dus ben ik het aan de bank gaan zeggen. Dit zou geen deel meer mogen zijn van het voetbal."

Een mening die FIFA-voorzitter Gianni Infantino deelt, zeker omdat ook op het veld van Sheffield Wednesday sprake was van racisme. Hij tikte op X, het voormalige Twitter, een duidelijke boodschap.

"De gebeurtenissen die zaterdag in Udine en Sheffield plaatsvonden zijn totaal weerzinwekkend en volkomen onaanvaardbaar. Er is geen plaats voor racisme of enige vorm van discriminatie – zowel in het voetbal als in de samenleving. De spelers die getroffen zijn door de gebeurtenissen hebben mijn steun."