De weloverwogen winter van Wout: "Er is geen paniek, wij weten hoe je moet pieken"

Met Benidorm als digestief sluit Wout van Aert zondag zijn korte veldritseizoen af. Met een nieuwe aanpak die pas later op het jaar zijn vruchten zou moeten afwerpen. Hoe evalueren Jan Boven, ploegleider bij Visma-Lease a Bike, en Paul Herygers, commentator bij Sporza, de winter van Wout? Je hoort het in een verse Sporza Daily.

Goed, maar niet héél goed

2 stuks. Zoveel zeges heeft Wout van Aert in zijn korfje gelegd tijdens zijn crosswinter. Respectabel, maar wel een eind verwijderd van de 10 op 10 van Mathieu van der Poel. "Vorig jaar was winnen écht het doel voor Wout. Hij wou proberen om wereldkampioen te worden in het veld", zegt ploegleider Jan Boven. "Deze keer hebben we het anders aangepakt, met wat meer vrijheid. Iets meer relaxed. Ik denk dat Wout goed was, maar niet héél goed." "Als hij héél goed was geweest, had hij Mathieu meer partij moeten kunnen geven. In Hulst was hij echt héél goed, maar had hij materiaalpech. Toen dachten we dat hij in Baal kon meedoen voor de zege. Dat viel een klein beetje tegen." "Er was geen kruid tegen Van der Poel gewassen", concludeert commentator Paul Herygers. "Toch hoeft Van Aert niet in paniek te slaan." "Het belangrijkste was dat hij heelhuids aan het wegseizoen zou kunnen beginnen en dat zijn stages niet in het gedrang zouden komen. Trainen, eten, slapen: dat is zijn weg naar succes in het voorjaar."

Trainen, eten en slapen: dat is zijn weg naar succes in het voorjaar. Paul Herygers

Hoopgevende waardes

Het succes van deze nieuwe aanpak zal pas na het voorjaar afgemeten kunnen worden, beseft ook Jan Boven. "We vonden het belangrijk om na een zwaar 2023 even goed de batterijen op te laden. Ik denk dat dat meer dan andere jaren nodig was." "De waardes die hij momenteel kan voorleggen, zijn in ieder geval hoopgevend. Ik denk dat we als ploeg de laatste jaren ook hebben getoond goed te kunnen pieken. Zo zal dat met Wout ook zijn. We zitten op dit moment op de goeie weg." Herygers: "We hebben natuurlijk nog geen fenomenale dingen gezien van Van Aert, waarvan je kunt zeggen: dat belooft voor de Paterberg of de Oude Kwaremont." "We zullen ook niet meteen kunnen zeggen of deze nieuwe formule nu werkt of niet. We moeten hem toch 2 jaar geven om daarover te oordelen."

Een winter zonder Wout? "Dat durven ze hem niet af te nemen"

Heel wat veldritfans vrezen nu dat als deze nieuwe formule in de smaak valt, Van Aert de cross misschien wel definitief vaarwel zal zeggen. "Veldrijden ligt Wout nauw aan het hart. Zoals ik dat nu kan inschatten, zal het bij hem er altijd wel bijhoren in de winter", zegt Jan Boven. "Bij zijn huidige ploeg weten ze dat de cross deel uitmaakt van Wouts winter", zegt Herygers. "Dat durven ze hem niet af te nemen." "Maar mocht hij nu naar pakweg een Duitse ploeg verhuizen, dan weet ik niet of die nog staan te springen voor een Van Aert in het veld." "Als hij slim is, houdt hij toch het been stijf. Wij, als supporters en commentatoren, kunnen hem namelijk niet missen in het veld."

