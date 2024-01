Soudal-Quick Step legt met Pepijn Reinderink toch nog een 28e renner vast

Het nieuwe wielerjaar is net van start gegaan, maar het huiswerk van Soudal-Quick Step was nog niet klaar. Pepijn Reinderink (21), de Nederlandse kampioen bij de beloften, promoveert van de opleidingsploeg naar de WorldTour-kern.

Soudal - Quick Step telde bij de ploegvoorstelling vorige week 10 nieuwkomers, maar het elftal is nu compleet met Pepijn Reinderink.

De Nederlander heeft 2 seizoenen bij de opleidingsploeg achter de rug en maakte indruk op de technische staf.

Reinderink werd vorig jaar Nederlands kampioen bij de beloften en tekende een profcontract voor 2 jaar.

"Het is speciaal om prof te worden bij de ploeg waar ik altijd al van gedroomd heb", reageert hij.

"Hij heeft indruk op ons gemaakt met zijn prestaties en met zijn werkethiek", verduidelijkt ploegmanager Patrick Lefevere.

"Hij kan klimmen, is goed tegen de klok en valt graag aan. We geloven in jonge renners en hij is de 5e nieuwkomer uit onze jongerenploeg. Dat bewijst dat ons project solide is."