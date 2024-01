Kristof D'Haene stopt al na 3 maanden als assistent bij Kortrijk: "Ik mis het vuur en de passie"

Kristof D'Haene is niet langer assistent van KV Kortrijk, dat maakte de rode lantaarn in de Jupiler Pro League bekend. D'Haene was amper 3 maanden in dienst als assistent. "Ik kies nu voor mijn gezin, een moeilijke keuze."

Kristof D'Haene was jarenlang een sterkhouder bij KV Kortrijk. Hij werd door de vorige hoofdcoach, Glen De Boeck, in oktober opgenomen in de technische staf. In het begin van het nieuwe jaar liet D'Haene weten dat hij stopt als assistent.

"Ik voelde al een paar weken voor Nieuwjaar dat ik toch een beetje het vuur en de passie mis", legt D'Haene uit. "Ik weet niet hoe het komt. Mijn laatste wedstrijd was in april en toen wou ik absoluut een jaar niets in het voetbal doen."

"Dan heeft Glen De Boeck me gevraagd terug te keren als assistent. Ik wou die stap zetten, zodat ik achteraf geen spijt had. Maar het vuur en de passie waren er niet."