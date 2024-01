Kenny De Ketele treurt om schorsing Shari Bossuyt: "Het was onze beste kans op medaille in Parijs"

De schorsing van Shari Bossuyt kwam als "een slag" binnen bij Kenny De Ketele. De bondscoach van het baanwielrennen zag de beste Belgische kans op een olympische medaille zo in rook opgaan, maar wilde zijn renster in eerste instantie toch vooral een hart onder de riem steken. "We verwelkomen haar graag weer bij ons wanneer alle shit voorbij is", vertelde hij.

Het bericht dat Shari Bossuyt effectief voor twee jaar geschorst wordt, viel gisteren als een bom binnen op de baan van Apeldoorn. "Je voelde het ergens wel komen, maar het was toch opnieuw een enorme slag om te incasseren", klinkt het bij Kenny De Ketele op het EK baanwielrennen. De Belgische bondscoach treurt, maar wil zijn renster absoluut niet laten vallen na het verdict. "Ik spreek in de naam van het Belgische team wanneer ik zeg dat iedereen in haar gelooft." "We hopen dat ze de moed niet zal verliezen en verwelkomen haar graag weer wanneer alle shit voorbij is. Ik heb al gezien dat alle meisjes in ons team - en natuurlijk haar familie - haar goed zullen en willen begeleiden." En thuis heeft Bossuyt ook nog haar vriend Gerben Thijssen als steun en toeverlaat. "Die zal ook een belangrijke schakel worden in dit proces. Hij weet als geen ander wat zij allemaal kan op een fiets en zal haar daar ook wel op blijven wijzen."

Het is vooral voor haarzelf en voor Lotte zwaar om te verwerken. Kenny De Ketele