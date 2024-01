Baanbrekende ambities: Kopecky en co beginnen aan EK op de piste met vizier op de Olympische Spelen

Van woensdag tot zondag is Apeldoorn voor de 4e keer in 15 edities gastheer voor het EK baanwielrennen. Wordt het de start van een historisch jaar voor de Belgische pistiers, dat uitmondt op de Olympische Spelen? We blikken vooruit met onze commentator in het Omnisportcentrum, Renaat Schotte.

Na Apeldoorn maken de pistiers een wereldreis die hen eerst in Adelaide brengt, daarna in Hongkong en ten slotte in Milton, Canada. "Om zich te plaatsen voor de Spelen zullen de Belgische baanwielrenners dus op 4 verschillende continenten moeten presteren."

Apeldoorn is de start van de laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen. Het is het eerste toernooi van een vierluik, met na het EK ook nog 3 Nations Cups waar belangrijke punten te verdienen vallen.

Voor de Olympische Spelen wordt het programma danig teruggeschroefd. Per gender zijn er maar 6 onderdelen en in totaal dus maar 12 gouden medailles.

Op de Olympische Spelen zal Kopecky haar ambities op de weg moeten combineren met de piste, iets wat ze op het super-WK in Glasgow al met verve deed. Wat nu al zeker is, is dat ze in Parijs aan het omnium zal deelnemen. Maar rijdt Kopecky ook de ploegkoers? Samen met Shari Bossuyt werd ze in 2022 wereldkampioen in de madison, maar Bossuyt zal er in Parijs zo goed als zeker niet bij zijn door een dopingschorsing.

"Kopecky pakt in Apeldoorn wel uit met een copieus menu, want tussen het omnium en de madison in rijdt ze nog de afvalling en de puntenkoers. En dat allemaal in amper 3 dagen."

Renaat Schotte: "In Apeldoorn wordt ze gekoppeld aan De Clercq. Dat betekent dat de ploegkoers nog niet van de baan is voor Kopecky. Anders zou ze dat hier niet rijden."

Kopecky heeft dus 2 opties: ze schrapt de ploegkoers en bouwt zo wat rust in of ze doet toch mee met een minder ervaren renster, wellicht dan Katrijn De Clercq of Hélène Hesters.

Zien we Lotte Kopecky ook in Apeldoorn schitteren?

Als we naar de mannen kijken, dan zien we dat veel zal afhangen van de ploegenachtervolging, zeker met het oog op Parijs.



Het wordt kantje boord voor de Belgische mannen om als team de Spelen te halen. Momenteel staan ze 11e op de ranglijst, terwijl top 10 vereist is.



"Groot-Brittannië staat nog vlak boven België, die zullen ze nooit inhalen. Daar moeten we realistisch in zijn", nuanceert Renaat Schotte.



"China en Japan staan ook boven België en die zijn wel ongeveer van ons niveau. Maar zij zullen wellicht makkelijker veel punten kunnen scoren in hun continentaal kampioenschap, in Azië dus, dan de Belgen op het EK."

"Sowieso is dit een project dat is opgezet richting de Spelen van Los Angeles, in 2028. Daar moeten ze met een nóg sterkere ploeg kunnen staan."