30 jaar geleden palmde Paul Herygers Koksijde in: "Ik wilde alles uit mijn body halen"

Vanmiddag crossen de vrouwen en de mannen weer in de duinen van Koksijde. 30 jaar geleden was het zand de speeltuin van Paul Herygers. Na een WK om duimen en vingers bij af te likken, veroverde hij er de regenboogtrui. Geniet nog eens van de spraakmakende beelden.

Laatbloeier Paul Herygers (31) was in 1994 wel een van de favorieten in Koksijde, maar het Belgische blok werd in de hoek gedreven door Richard Groenendaal.

De veel jongere Nederlander zette de Belgen bijna met de rug tegen de muur, maar in de staart van het WK gooide Herygers eerst zijn klakske in een Franse colère weg en daarna gooide hij zijn troeven op tafel.

Met een iconisch schouderklopje beende hij de Nederlandse solist bij en uiteindelijk liep Herygers van Groenendaal weg in het zand, waarna hij voor de uitbundige Belgische supporters met de nodige tierlantijntjes zijn wereldtitel vierde.