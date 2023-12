"Vlaamse folklore" met Nederlandse veelvraten, maar toch: "Veldrijden blijft bij ons een onderschatte sport"

De veldrit in Hulst werd gisteren helaas overschaduwd door wangedrag van "supporters", maar het Nederlandse stadje werd gisteren vooral overspoeld door een mensenzee. Nederland domineerde collectief in Hulst, maar hoe populair is de cyclocross nu echt bij onze noorderburen?

Dat het volledige podium bij de vrouwen oranje zou kleuren, was geen verrassing. Dat de top 4 bij de mannen in Hulst uitsluitend uit Nederlandse vlagjes bestond, was wel een primeur in de Wereldbeker. En toch heeft veldrijden bij onze buren lang niet die status die het bij ons wel heeft. "Het is soms nog een onderschatte sport in Nederland", knikte journalist Thijs Zonneveld gisteren bij onze reporter. "Het wordt te veel afgedaan als Vlaamse folklore met een paar Nederlandse deelnemers. Maar vandaag (gisteren in Hulst) krijgt het dus wel de aandacht die het verdient."

Je moet ook naar de professionele structuur kijken qua ploegen en organisaties. Die is in België een stuk beter. Thijs Zonneveld over het verschil tussen cyclocross in Vlaanderen en Nederland

Waarom bereikt de cross in Nederland niet dezelfde status als in Vlaanderen? "Het langebaanschaatsen is een belangrijke verklaring", duidt Zonneveld. "Dat is ons stukje folklore, zeg maar. Het schaatsen krijgt ontzettend veel aandacht." "Maar je moet ook naar de professionele structuur kijken qua ploegen en organisaties. Die is in België een stuk beter. Niet voor niets rijden zoveel Nederlanders, mannen en vrouwen, in Belgische loondienst." "De afgelopen jaren behaalt het Nederlandse veldrijden wel enorme successen en dat is te danken aan enkele mensen die gezamenlijke trainingen opzetten waarbij talenten uit een bepaalde regio samen kunnen trainen. Dat werkt goed."

Meer dan 20.000 crossfans zakten gisteren naar Hulst af.

Hetzelfde effect dankzij Lotte Kopecky?

Daar plukt Oranje vooral bij de vrouwen de vruchten van. In die tak van het veldrijden is het al Nederland wat de klok slaat. "Wij willen als journalist alles analyseren, maar soms is het gewoon toeval", lacht Zonneveld over de Nederlandse dominantie. "Fem van Empel en Puck Pieterse zijn supertalenten die het leuk vinden om elkaar ook in de winter kapot te rijden in de modder." "Wat wel belangrijk is, is dat vrouwenwielrennen an sich al jaren op de kaart staat bij ons en dat je er je brood mee kunt verdienen." "Als je als jong meisje naar Vos, Van der Breggen of Van Vleuten keek, dan dacht je: ik kan ook wielrenster worden." "Misschien krijg je dat effect nu pas in België dankzij Lotte Kopecky, maar in Nederland lopen we op dat vlak jaren vooruit."

Het succes bij de vrouwen? Vrouwenwielrennen staat an sich al jaren op de kaart bij ons en je kunt er je brood mee verdienen. Thijs Zonneveld