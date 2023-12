BEKIJK: Te vroeg gejuicht? Burgess provoceert met viering, maar is dan schlemiel na domme penaltyfout

You love him or hate him. Christian Burgess eiste in de topper tegen Club Brugge een hoofdrol op. De Union-verdediger zocht meermaals de grenzen van het toelaatbare op en provoceerde de thuisfans door een geslaagde tackle te vieren zoals Cristiano Ronaldo. Alleen: na rust lag de Engelsman met een onbezonnen fout aan de basis van de 1-1.