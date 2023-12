Een statement van Club Brugge: Thiago bezorgt RWDM het schaamrood op de wangen met hattrick

RWDM - Club Brugge in een notendop

Opvallend: Na vijf wedstrijden is de reeks zonder tegendoelpunten van Club Brugge voorbij. Het enige negatieve puntje, samen met de blessure van Meijer, in een verder perfecte avond voor Club.

Sleutelmoment: 2-0 was al een stevige klim, maar Skov Olsen maakte de terugkeer van RWDM al helemaal onmogelijk. In een anonieme wedstrijd koos hij zijn moment om te doen wat hij altijd doet: naar binnen dribbelen en de verste paal kapotschieten.

Man van de match: Als zelfs Igor Thiago... We mogen ermee lachen, maar een niet te stoppen Igor Thiago maakte de Brusselse weerstand al na dertien minuten nutteloos, met een goal en assist. Met zelfvertrouwen ging het alleen maar beter en dankzij twee penalty's pakte hij zijn eerste hattrick in de Jupiler Pro League. Maakt niet uit dat ze twee keer eigenlijk niet goed getrapt waren.

Als zelfs Thiago de show steelt, werd het tijd voor een Deen om zich te mengen, leek het. Volgens ons was Skov Olsen zelf vergeten dat hij op het veld stond, tot hij in de 33ste minuut op rechts de bal aannam en zijn gekend wapen bovenhaalde. Defoury dook, tevergeefs, en maakte zich terecht boos op zijn lakse verdedigers. Tevergeefs.

Drie minuten later keerden de rollen om en was Thiago aangever. Koud kunstje voor Zinckernagel op een achteruitgetrokken bal.

RWDM deed in het begin van de partij aanvallend wel nog mee, maar stootte na amper tien minuten op een herboren Igor Thiago. Die was het snelst op een voorzet van maatje Zinckernagel en buffelde het net kapot.

"Onze prestaties buitenshuis zijn nog te variabel", had Ronny Deila voor de match nog gezegd. Ups en downs dus. Laat ons stellen dat vandaag een up was, met een down voor de Molenbeekse verdediging. Dat probeerde, maar bracht al bij al niet veel in tegen de Bruggelingen.

Na vijftien minuten traumaverwerking kwamen de Brusselaars zonder metronoom Mercier het veld op. Ook een lijnrechter werd gewisseld, vierde ref Vermeiren nam het vlaggen op zich.

Defourny was niet te blamen voor de doelpunten, maar trok na tien minuten Thiago neer in de zestien. Die nam, met een slechte trap, het cadeau uit. Ook bij zijn derde van de avond trapte hij identiek even slecht, maar kon na tussenkomen van Defourny alsnog binnentikken.

Als intermezzo bracht Camara nog wat kerstvreugd naar het Machtensstadion, al was het veel te laat om nog verschil te maken.

Ook kapitein Vanaken deelde in de buit, met een makkelijke kopbal op voorzet van Zinckernagel. Die sloop in de schaduw van Thiago naar twee assists en een doelpunt in Brussel.

"We genieten van elke wedstrijd", voegde Deila nog toe voor de wedstrijd. deze zal geen uitzondering zijn. Club Brugge klimt in de stand naar plaats vier, maar Genk en Antwerp kunnen morgen nog haasje-over doen. RWDM staat voorlopig boven de degradatiezone, maar heel veilig mag het zich niet voelen.