Bora-Hansgrohe en Cian Uijtdebroeks bereiken akkoord over contractbreuk: "Belangrijke en emotionele dag"

do 21 december 2023

do 21 december 2023 19:53

De soap is nu echt voorbij. Bora-Hansgrohe laat weten dat het een akkoord heeft bereikt met Cian Uijtdebroeks en Visma-Lease a Bike over de vroegtijdige contractbreuk. "Maar laten we contracten en regels respecteren", klinkt het bij de ploegbaas van Bora. Een opluchting voor de renner zelf, zo deelt hij op Instagram.

Bora-Hansgrohe weigerde aanvankelijk Cian Uijtdebroeks uit handen te geven toen Visma-Lease a Bike bijna twee weken geleden zijn transfer aankondigde. Uijtdebroeks lag nog onder contract bij Bora, maar had die verbintenis verscheurd en was naar eigen zeggen een vrije renner sinds 1 december. Bora-Hansgrohe laat in een persbericht weten dat er een akkoord is gevonden tussen de 3 partijen (de renner en de 2 teams) en dat de Internationale Wielerunie de deal goedgekeurd heeft. Op 31 december gaan Uijtdebroeks en Bora officieel uit elkaar. "Het is een dag van gemengde gevoelens", verduidelijkt ploegbaas Ralph Denk. "Ik was verrast door de snelheid waarmee het verlangen tot een akkoord werd geformuleerd." "Het is geweten dat ik bereid ben tot gesprekken en ik zal niet in de weg staan van een transfer als de voorwaarden correct zijn en als het volgens de regels verloopt. Dat was zo 3 weken geleden en dat is vandaag nog altijd zo."

Ik zou graag willen dat deze zaak een geïsoleerd incident is voor de hele wielerfamilie. Laten we contracten en regels respecteren, laten we fair zijn met elkaar. Ralph Denk, ploegbaas Bora-Hansgrohe

"Ik ben blij dat het stof eindelijk kan gaan liggen en dat de zaak afgesloten is", gaat Denk voort. "Het akkoord bewijst dat het nooit te laat is om een redelijke en persoonlijke discussie te voeren." "Ik zou graag willen dat deze zaak een geïsoleerd incident is voor de hele wielerfamilie", lanceert Denk nog een oproep. "Laten we contracten en regels respecteren, laten we fair zijn met elkaar." "Bovenal sta ik achter mijn team. Als valse beschuldigingen worden geuit tegen onze renners, dan wordt een grens overschreden", doelt hij op de verhalen over pesterijen. "Laat me duidelijk zijn: de beschuldigingen kwamen niet van Cian. Die hebben ons nooit vanwege Cian bereikt als een reden om van team te veranderen." Uijtdebroeks zelf is vooral opgelucht dat de transfersage achter de rug is. "Vandaag was een belangrijke en emotionele dag waarop ik Bora Hansgrohe wil bedanken voor de afgelopen 3 jaar", reageert hij op Instagram. "En ik wil Visma - Lease a Bike bedanken voor de zeer warme ontvangst in het team"

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.