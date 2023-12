Tim Wellens is kopman in de Ronde en debuteert in Parijs-Roubaix: "Al had ik Tadej er liever bij gehad"

Tim Wellens mag in de Ronde van Vlaanderen voor eigen rekening rijden.

do 21 december 2023

do 21 december 2023 06:14

Doordat Tadej Pogacar de Vlaamse koersen dit seizoen links laat liggen, schuift Tim Wellens (32) bij UAE Team Emirates op in de pikorde. "Ik zal later beginnen aan mijn seizoen zodat ik mijn vorm langer kan vasthouden", legt Wellens zijn voorjaarsaanpak uit.

"Mijn linkersleutelbeen is nog altijd gevoelig. Op de fiets heb ik er geen last van. Maar als iemand me bij mijn sleutelbeen vastpakt, vraag ik om eraf te blijven." Een onbesuisde actie van kamikaze Filip Maciejuk in de Ronde van Vlaanderen vorig seizoen zorgt ervoor dat Tim Wellens voor de rest van zijn leven met een metalen plaat in zijn sleutelbeen zal rondlopen. "De langste plaat die ze in het ziekenhuis hebben", zegt Wellens, die als een van de eersten tegen de grond ging. "Mijn sleutelbeen was in vele kleine stukjes. Ik heb er hard van afgezien." De sleutelbeenbreuk heelde aanvankelijk niet zoals gewenst, waardoor Wellens een tweede operatie moest ondergaan en de Tour miste.

Binnen de ploeg zal er nu meer gekeken worden naar mij, Nils Politt en misschien nog een derde man. Tim Wellens

Gelukkig ondervindt Wellens geen hinder van zijn sleutelbeen op de fiets. Dus ook niet op de schots en scheve kasseien.



Dat is belangrijk, want door de afwezigheid van Tadej Pogacar op de Vlaamse wegen krijgt onze landgenoot het kopmanschap toegeschoven. "Als ik kan kiezen, zou ik Tadej er veel liever bij hebben in Vlaanderen", geeft Wellens toe. "Met hem koersen, is altijd leuk." "Nu zal er binnen de ploeg meer gekeken worden naar mij, (nieuwkomer) Nils Politt en misschien nog een derde man."

Tim Wellens begint aan zijn tweede seizoen bij Team Emirates.

Verrassend debuut in de Hel

Wellens zal zijn klassieke lente aansnijden in de Omloop en Kuurne, waar hij vorig jaar misschien wel de sterkste man was op de Vlaamse heuvels. Dit seizoen gaat Wellens het over een iets andere boeg gooien. "Vorig jaar was mijn beste vorm al weg tegen de Ronde, nu wil ik mijn vormpeil langer vasthouden." Omdat voor mekaar te krijgen, zal Wellens later aan zijn seizoen beginnen. "Geen Challenge Mallorca in januari, maar wel Murcia en de Ruta del Sol in februari", doet Wellens zijn seizoensdebuut uit de doeken. Na het openingsweekend keert hij terug naar zijn geliefkoosde Strade Bianche. "Al baal ik wel nog altijd van mijn mechanische pech in de voorbije editie", zucht Wellens. "Ik zat in de eerste groep en voelde me supergoed todat ik plots lek reed. Dat doet nog het meeste pijn van allemaal in mijn eerste seizoen bij UAE."

Parijs-Roubaix voor het eerst rijden, was niet op eigen vraag. Maar ik neem die koers er graag bij. Tim Wellens

In de Ronde van Vlaanderen zal Wellens als kopman aan de startlijn staan. Opvallend genoeg staat een week later ook Parijs-Roubaix op zijn programma. "Dat is ook voor mijn een verrassing", lacht Wellens. "Het was niet op eigen vraag, Parijs-Roubaix zit gewoon in het Vlaamse pakket klassiekers. Maar ik neem die koers er graag bij." Het wordt zijn vuurdoop in de Hel. "Ik heb één keer over de stroken van Parijs-Roubaix gereden tijdens de Tour. Maar dat was niet mijn beste ervaring (door materiaalproblemen)." "Ik wil de Hel in de eerste plaats ontdekken ontdekken en proberen een mooi resultaat te rijden." De Brabantse Pijl is normaal gezien het eindstation voor Wellens in de klassiekers. "Maar als ik toch nog zou meerijden in de Waalse klassiekers, wil dat zeggen dat ik dan nog altijd heel goed in vorm ben."

programma Tim Wellens in de klassiekers 24/02 Omloop Het Nieuwsblad 25/02 Kuurne-Brussel-Kuurne 02/03 Strade Bianche 16/03 Milaan-Sanremo 22/03 E3 Saxo Classic 27/03 Dwars door Vlaanderen 31/03 Ronde van Vlaanderen 07/04 Parijs-Roubaix 10/04 Brabantse Pijl

De Tour winnen met Pogacar

Met een hoogtestage na de klassiekers zal Wellens zich klaarstomen voor de Dauphiné en de Tour. "Als ik naar de Tour-selectie kijk, is het uiteraard een heel grote eer om mij tussen die namen te zien staan", glundert Wellens.



"Maar mijn lat ligt een beetje hoger dan geselecteerd te worden. Mijn doel is om zo goed mogelijk mijn werk te doen voor de ploeg." Wat dat werk dan precies zal inhouden? "Ik zal Tadej op een grote col niet afzetten op 500 meter van de streep. Mijn werk ligt in het gemakkelijkere en in het vroegere gedeelte van de wedstrijd." Kopman Pogacar na zijn Giro loodsen naar de Tour-zege wordt dus de grote opdracht in juli. Maar is zo'n dubbel realistisch? "Als iemand dat kan, dan is Tadej het wel. Hij is al 3 jaar de beste renner ter wereld en kan zijn doelen heel goed stellen." Wellens gelooft er dus rotsvast in. "Deel uitmaken van de ploeg die de Tour gewonnen heeft, zou heel mooi op mijn erelijst staan", droomt hij al luidop.