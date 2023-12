Rebecca Welch wordt de eerste vrouwelijke ref in de Premier League

Over iets meer dan een week zal Rebecca Welch de touwtjes in handen krijgen bij Fulham-Burnley. Hiermee wordt ze de eerste vrouw die hoofdscheidsrechter zal zijn in de Premier League.

In Duitsland zorgde Bibiana Steinhaus voor de primeur, Frankrijk heeft Stéphanie Frappart - die zelfs al een match floot op het WK bij de mannen - en Engeland krijgt met Rebecca Welch binnenkort ook voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste niveau.



De 40-jarige Welch is al sinds 2010 scheidsrechter en schreef in 2021 al geschiedenis door voor het eerst een professionele wedstrijd te fluiten in Engeland, in 4e klasse.



Vorige maand stond Welch ook al als 4e scheidsrechter langs de zijlijn bij Fulham-Manchester United, maar op de 18e speeldag zet ze nog een stapje hogerop. Dan zal ze op het veld de match tussen Fulham en Burnley in goede banen moeten leiden.