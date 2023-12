Vincent Kompany en Burnley boeken klinkende zege in match van waarheid tegen Sheffield: "Voelt zo goed"

Bekijk de doelpunten van Burnley:

Kompany: "Er zat heel wat frustratie en boosheid in onze prestatie vandaag"

Met een glimlach van oor tot oor verscheen de geplaagde Kompany voor de pers. "Dit voelt zo goed. We wilden het heel graag goed doen vandaag, dat kon je van bij de start zien."



"De jongens waren zo enthousiast om ervoor te gaan, als de match 45 minuten eerder was op gang gefloten, waren we er ook al klaar voor. Er zat heel wat frustratie en kwaadheid in onze prestatie vandaag."



"Want we speelden goed tegen West Ham en tegen Crystal Palace. We wisten dat het er ooit uit zou komen en dat was vandaag."



Onze landgenoot hoopt nu dat zijn team nu eindelijk vertrokken is. "Ik zat hier al vaker na een match zonder dat ik iets mis kon zeggen over de prestaties. Vandaag waren ze uitstekend."



Kompany kon naast een eerste thuiszege ook een eerste clean sheet afvinken. "Dat is mooi voor het team, de doelman en de verdediging. De Premier League is ongenadig op dat vlak."



De volgende opdracht komt er al snel aan: dinsdagavond bij Wolverhampton. "Ons recept wordt hetzelfde. De jongens maken vooruitgang en werken even hard als de topteams. Er zit fighting spirit in ons team, ze zullen er klaar voor zijn."