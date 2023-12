Tourbaas Prudhomme hoopt op deelname van Remco Evenepoel in Parijs-Nice: "Een verkorte versie van de Tour"

Tussen 3 en 10 maart krijgen de renners in Parijs-Nice meer dan ooit een miniversie van de Tour voor de kiezen, want ook in de Tour is Nice het eindpunt komend jaar.

De eerste sleuteletappe is de alternatieve ploegentijdrit op dag 3. Net als afgelopen jaar is het niet de tijd van de 4e renner, maar wel van de 1e renner die telt.

Met 2 aankomsten bergop (Mont Brouilly in rit 4 en Auron in rit 7) kunnen de klimgeiten zich uitleven in de Koers naar de Zon.

De kans is groot dat Remco Evenepoel een van de grote attracties wordt, want in de aanloop naar zijn Tour-debuut wil de wereldkampioen tijdrijden wat acclimatiseren op de Franse wegen.

"Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het deelnemersveld. Maar ik denk dat we echt op Evenepoel mogen hopen", verklapt Tour-baas Christian Prudhomme bij de bekendmaking van het parcours.

Als Evenepoel effectief zijn rugnummer opspeldt in Parijs-Nice, kan hij proberen in de voetsporen te treden van Tadej Pogacar. De Sloveen troefde afgelopen seizoen David Gaudu en Jonas Vingegaard af in de Fanse rittenkoers.