Tourbaas kijkt al uit naar debuut Evenepoel: "Niet dé grote favoriet, maar zal zeker zijn stempel drukken"

Prudhomme vlakt Evenepoel niet helemaal uit voor de eindzege. "Hij kán winnen. Maar wat zeker is, is dat hij zijn stempel zal drukken op de koers en dus ook op de eindzege."

Het is nog exact 7 maanden, maar de - voornamelijk Belgische - fans kijken nu al uit naar het debuut van Remco Evenepoel in de grootste wielerkoers op aarde.

"Hoe kun je van de fiets houden en niet van België?"

Prudhomme deed zijn uitspraken over Evenepoel in de marge van de voorstelling van de Tourstart in 2025. Die begint in Rijsel en scheert langs de Belgische grens. Maar niet erover.

"Dit is een keuze vóór Frankrijk en niet tégen België", zegt Prudhomme. "Wij zijn nooit tégen België. Hoe kun je immers van de fiets houden en niet van België?"

"We hebben na overleg met verschillende autoriteiten beslist om de start enkel door Noord-Frankrijk en dus 100% door Frankrijk te laten plaatsvinden."

"Trouwens", voegt Prudhomme er nog aan toe. "De Tour van 2024, waar Evenepoel aan de start zal staan, eindigt met een tijdrit, en dat op 21 juli. En dan denken jullie dat wij niet van de Belgen houden?"