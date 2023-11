Tour de France van 2025 flirt met Belgische grens, Kasselberg en Zwarteberg in openingsetappe

De Tour van volgend jaar heeft al enkele weken geen geheimen meer.

Maar over de Tour van het jaar daarop (2025) was enkel nog maar geweten dat die van start zou gaan in Rijsel, de eerste Franse Tour-start in 4 jaar.



Vandaag werden meer details prijsgegeven over die Grand Départ.

Op zaterdag 5 juli opent de Tour met een rit in lijn van 185 kilometer met start en aankomst in Rijsel. De etappe voert onder meer over de Kasselberg en de Zwarteberg en snuffelt aan de Belgische grens.



Door de vlakke finale mogen de sprinters voor het eerst sinds de Tour van 2019 eindelijk nog eens dromen van de eerste gele trui.