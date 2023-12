Stijn Vreven moet het (zinkende?) schip verlaten bij KV Oostende

Afgelopen woensdag versloeg KV Oostende nog eersteklasser Racing Genk in de 1/8e finales van de Croky Cup, maar die stunt verdoezelde veel.



Want het gaat niet goed met Oostende. Sportief, omdat na de 0-2-nederlaag tegen Beveren meer dan ooit de degradatie uit het amateurvoetbal dreigt.



Maar ook financieel. De club stevent af op een faillissement als het niet snel investeerders kan vinden.



In al die chaos mag Oostende nu ook nog op zoek naar een nieuwe trainer. Vlak voor de start van het seizoen had de club voor de neus van Belisia Bilzen Stijn Vreven weggeplukt. Maar na 6 maanden is het huwelijk al voorbij.

Assistenten Michiel Jonckheere en Kurt Bataille nemen voorlopig de taken van Vreven over. "Ik hoop dat zij het plezier en de grinta er weer in zullen krijgen", zegt sportief manager Nils Vanneste.

Coach Vreven wordt met de nodige lof uitgezwaaid. "Aan zijn werkethiek lag het niet, want hij was hier van 's morgens tot 's avonds. Maar dat vuur zagen we niet altijd terug op het veld."

"Ik wil de schuld daarvoor niet alleen bij Stijn leggen. De spelers mogen ook eens in de spiegel kijken. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit spelerspotentieel beter moeten kunnen."