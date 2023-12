SK Beveren zet KV Oostende na zijn bekerstunt weer met beide voeten op de grond

Woensdag zorgde KV Oostende nog voor dé stunt in de 1/8e finales van de Croky Cup door KRC Genk uit te schakelen na verlengingen, maar daar had SK Beveren lak aan.

Met twee goals in de eerste helft, Taofeek Ismaheel in minuut 14 en David Hrncar in minuut 39 waren de doelpuntenmakers, gingen de bezoekers met de drie punten aan de haal in Oostende. De openingsgoal van Taofeek Ismaheel was een heerlijke volley in de bovenhoek.

Oostende kon na die achterstand geen echte vuist meer maken. Voor Beveren is het de derde overwinning op een rij in een reeks van 7 ongeslagen wedstrijden in de Challenger Pro League. Daarmee is Beveren opgerukt naar plaats 7 in het klassement, Oostende blijft onderin kamperen.