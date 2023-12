Napoli-spits Victor Osimhen verkozen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar

Het was Nigeria boven op de verkiezing van Afrikaanse Voetballer van het Jaar. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen haalde een speler uit Nigeria de hoofdprijs binnen.

Bij de mannen werd het dus ex-Charleroi-speler Victor Osimhen. Hij was een bepalende factor in de historische titel van Napoli afgelopen seizoen. De spits werd eerder deze maand door de Italiaanse spelersvakbond nog verkozen tot beste speler van vorig seizoen in de Serie A. De 24-jarige Osimhen is de eerste Nigeriaan op de erelijst sinds Nwankwo Kanu in 1999.

De Nigeriaanse aanvalster Asisat Oshoala (FC Barcelona) werd verkozen tot Speelster van het Jaar.

De Marokkaanse doelman en WK-held Yassine Bounou werd Doelman van het Jaar, Marokkaans bondscoach Walid Regragui verzilverde de vierde plaats van vorig jaar in Qatar met de prijs voor beste coach. Het Team van het Jaar was logischerwijs Marokko. Zij haalden het onder meer van het Gambia van bondscoach Tom Saintfiet.