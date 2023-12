UEFA-coëfficiënt: België loopt weer in op Portugal, maar 7e plaats lijkt te hoog gegrepen

Eerst het goeie nieuws: eerste achtervolgers Turkije en Schotland wisten deze speelronde een pak minder punten te sprokkelen in de Champions, Europa en Conference League.



Het verschil met de nummer 9 en 10 is nu al zo groot dat de 8e plaats België niet meer kan ontsnappen.



Maar nu het mindere nieuws: de 7e plaats lijkt te hoog gegrepen. Voor dit seizoen althans. Want België is qua puntengewin sowieso aan een topseizoen bezig en van die oogst blijft het ook de komende 4 seizoenen profiteren.



België verzamelde met zijn 5 clubs in Europa al 9.800 punten. Hiermee staat het voor dit seizoen zowaar op de 5e plaats, enkel na de klassieke top 4 (Engeland, Spanje, Italië en Duitsland).

AA Gent leverde deze speeldag de meeste punten op (+0.600), dankzij de zege tegen Zorja Loehansk én de kwalificatie voor de volgende ronde. Club Brugge was al zeker van die volgende ronde, maar sprokkelde wel nog 0.400 punten met zijn klinkende overwinning in Turkije. De laatste 0.200 punten komen van het gelijkspel van Union.

Volgende speeldag (12-14 december) wordt nog cruciaal, omdat dan in heel wat groepen duidelijk zal worden hoeveel teams er na de winter nog mogen meedoen. Club Brugge en Gent zijn al zeker van overwintering, Genk en Union kunnen daar nog bijkomen. Antwerp is uitgespeeld.