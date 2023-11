"Wout, Remco en 2 luxeknechten óf 4 medaillekandidaten?", het olympische dilemma van de bondscoach

Dan blijven er nog twee plaatsen over. "De komende weken zijn er gesprekken gepland met ploegen en renners en dan gaan we de afweging maken of we met vier potentiële medaillekandidaten ofwel met Wout en Remco en twee luxeknechten naar Parijs zullen afzakken", aldus Vanthourenhout.

"Inderdaad, daar moeten we niet flauw over doen. We hebben ook al met hun omkadering gesproken", vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout vandaag op een persmoment. "Beiden hebben aangegeven dat ze zich willen voorbereiden op de olympische tijdrit."

Binnen exact acht maanden staat de tijdrit op het programma tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Wout van Aert en Remco Evenepoel lijken zekerheden in de vierkoppige selectie

"Ik zou het parcours niet vergelijken met dat van het WK in Glasgow, maar het gevoel zal wel hetzelfde zijn. Als je een stadscircuit oprijdt, is er altijd nervositeit."

De puzzel van Kopecky

Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de vooruitgeschoven kopvrouw in Parijs.

Op de piste blijft de ploegkoers nog een groot vraagteken voor Kopecky. Normaal zou de kopvrouw van Team SD Worx aan de start staan met Shari Bossuyt, maar die staat voorlopig op non-actief na een afwijkende dopingtest.





"In het beste geval vorm ik in Parijs gewoon een duo met haar, maar voorlopig is er nog geen duidelijkheid. Ik probeer me er alvast niet te druk over te maken, we hebben het nu eenmaal niet in de hand."



Als Bossuyt niet zou kunnen deelnemen, lijkt de ploegkoers alvast op de wip te zitten in het schema van Kopecky. "Sowieso zullen we voor onszelf moeten uitmaken of het de moeite waard zal zijn om dan aan de discipline deel te nemen. Als er iets geschrapt zou worden, is het waarschijnlijk de ploegkoers."



Niet onbelangrijk: de ploegkoers valt twee dagen voor het omnium, waar Kopecky ook voor de medailles kan gaan. Net zoals op het voorbije WK, waar ze die discipline succesvol kon combineren met de wegrit.