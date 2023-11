Camara stopt verliesreeks en Spurs-coach Popovich vraagt jouwende fans om fair play

Portland en Utah doen het allebei niet goed in de Western Conference. De vorige zege van de Blazers dateerde van 3 november, de laatste zege van de Jazz was een dikke week geleden tegen Portland. Maar dat nam afgelopen nacht revanche, goed voor een 4e zege in 15 duels dit seizoen. De topschutter bij de thuisploeg was Jerami Grant met 30 punten. Toumani Camara stond opnieuw in de basisvijf en kon andermaal goede cijfers voorleggen: 12 punten (waaronder 2/4 driepunters en 2/2 vrijworpen), 7 rebounds en 3 assists. Portland nam de partij meteen in handen, bij de rust stond er 65-46 op het bord. Met een seizoensrecord van 17 omgezette driepunters speelden de Blazers het simpel uit.

San Antonio 10e keer op een rij onderuit, Popovich vraagt fairplay aan fans

De Spurs zaten in een nog slechter straatje dan Portland. Thuis tegen de LA Clippers verloor het een 10e keer op een rij: 102-109. Al ging het al beter dan maandag, toen de Clippers met 124-99 te sterk waren.



Wembanyama kwam beter uit de verf als topschutter van de Spurs met 22 punten, 15 rebounds en 3 assists en met enkele spectaculaire dunks.



Grote man bij de bezoekers was Kawhi Leonard met 26 punten. Leonard is een ex-speler van San Antonio die in 2018 per se weg wou uit Texas. En dat zijn de fans nog niet vergeten.



Toen Leonard zich op het einde van de eerste helft klaarmaakte voor vrijworpen, golfde het boegeroep van de banken. De legendarische thuiscoach Gregg Popovich kon het niet meer aanhoren en greep de microfoon om het publiek in het Frost Bank Center toe te spreken.



"Mag ik even? Kunnen we stoppen met uitjouwen en deze gasten gewoon laten spelen? Heb een beetje klasse. Dit is niet wie we zijn. Stop het boegeroep."



Voor even kreeg Popovich de zaal stil, maar daarna kwam het gejouw dubbel en dik terug. Leonard bleef evenwel kalm en zette zijn twee vrijworpen om. In het vervolg van de match kreeg hij bij elk balbezit de fans over zich heen.



Hij maalde er niet meteen om: "Ik denk dat het zowat 50-50 was. Ik hoorde gejuich én wat boegeroep. De fans in San Antonio zijn competitief, hier in de zaal willen ze winnen, maar in de stad tonen ze liefde."



