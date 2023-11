Toumani Camara verliest bij terugkeer naar Phoenix, maar speelt wel meeste minuten: "Hij heeft zoveel impact"

"In verdediging speelt hij met de fysieke intensiteit die nodig is in de NBA en hij deinst er niet voor terug om op de beste speler van de tegenstander te verdedigen. Daar hou ik van. Iedereen houdt van hem. Hij heeft nu al zoveel impact op onze ploeg en hij gaat nog blijven groeien."

Camara zelf was naast zijn sterke defensieve werk goed voor 7 punten, 4 rebounds en 1 steal. "Hij is een echte vechtjas en een winnaar", strooide Portland-coach Chauncey Billups nog maar eens met lof richting onze landgenoot.

De uitwedstrijd bij Phoenix was voor Toumani Camara een bijzondere avond, want voor onze landgenoot betekende het een terugkeer naar het team dat hem afgelopen zomer koos in de NBA Draft.

Indiana en LA Lakers doen het goed in bekertoernooi

De wedstrijden van afgelopen nacht telden mee voor het In-Season Tournament, dat volgende maand zijn ontknoping zal krijgen in Las Vegas.

Twee teams zijn sinds vannacht al zeker van een plaatsje in de kwartfinales van het bekertoernooi: Indiana en de LA Lakers.

Voor de Pacers zag het er tegen Atlanta nochtans lange tijd niet goed uit. De Hawks scoorden liefst 86 punten in de 1e helft, maar na de rust zette Indiana - met dank aan een briljante Tyrese Haliburton - nog orde op zaken: 157-152.

Haliburton was goed voor 37 punten en 16 assists en zijn team is na 3 zeges in het bekertoernooi al zeker van de groepswinst in poule A van de Eastern Conference.

In poule A van de Western Conference pakten de LA Lakers de groepszege na een 131-99-overwinning tegen Utah. In die wedstrijd rondde LeBron James de kaap van de 39.000 punten in de NBA. Dankzij de groepswinst mogen de Lakers straks hun kwartfinale voor eigen publiek spelen.