Portland en Camara verliezen 5e keer op een rij, Boston klopt Philadelphia

Toumani Camara maakte dinsdag nog 9 punten, gisteren bleef hij op 0 steken. Hij was in 21'41" wel goed voor 3 assists en 1 rebound.



De beste thuisschutter was Jerami Grant met 17 punten, de helft van Donovan Mitchell, topschutter van de match.



De Trail Blazers leden een 5e nederlaag op een rij. In de Western Conference staan ze op de 13e plaats, met 3 overwinningen en 8 nederlagen.



In de Eastern Conference komt Boston alleen aan de leiding. De Celtics wonnen met 107-117 de topper tegen Philadelphia. Jayson Tatum had een groot aandeel in de zege met 29 punten, Derrick White was goed voor 27 punten.



Bij Boston ontbraken met Jaylen Brown (ziek) en Kristaps Porzingis (knie) 2 basisspelers. Desondanks wisten de Celtics de 2023-MVP Joel Embiid in bedwang te houden. De center lukte 'slechts' 20 punten en 9 rebounds.



Met 9 zeges en 2 nederlagen staat Boston aan de leiding in de Eastern Conference. De 76ers (8-3) volgen op de tweede plaats.



LeBron James kende ook nog eens een topavondje met 28 punten, 10 rebounds en 11 assists. Op zijn 38e is hij de op 1 na oudste NBA'er die een "triple double" neerzet. Karl Malone was 40 bij de Lakers in 2003. Het volstond wel niet voor de zege: de Kings wonnen in LA met 110-125.