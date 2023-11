Vandecaveye hoopt gestolen medailles terug te zien: "Replica zou pleister op houten been zijn"

Een leuke vierdaagse in Parijs eindigde gisteren met "een domper" voor Gella Vandecaveye. Toen ze haar auto in de ondergrondse parking in Brussel opende, bleken haar twee olympische medailles verdwenen.

"Ik had mijn auto er geparkeerd, omdat ik dinsdagmiddag een judoteambuilding had", vertelt Vandecaveye. "Daarom zaten mijn judopak en mijn medailles in de koffer, helemaal afgedekt."

"Ik neem mijn olympische medailles altijd mee voor een teambuilding. Mensen vinden dat tof, ze waarderen het om eens een olympische medaille te zien en rond hun nek te hangen voor een selfie."

"Ik deel die medailles graag, in plaats van ze thuis in een koffer te steken. Ik neem ze mee, maar dan loop je het risico om ze vroeg of laat te verliezen of gestolen te worden."

"Maar dit is wel heel drastisch. Een lukrake inbraak in je auto, dat is wel heel jammer. Ik stond in een betaalde, bewaakte, ondergrondse parking. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen."