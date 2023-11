Kuurne-Brussel-Kuurne vertrekt 3 jaar lang in Kortrijk, burgemeester Kuurne ziet het als "zwarte dag"

Beste Kuurnenaren

We hebben er als gemeente alles aan gedaan om de start van Kuurne – Brussel – Kuurne hier te houden, maar dat is niet gelukt. En dat doet pijn. Toch blijft Kuurne zich, als koppige ezel, engageren om van deze voorjaarsklassieker een volksfeest te maken.

De organisatie van Kuurne - Brussel - Kuurne koos voor Kortrijk als startplaats. Zij geloven in een breder netwerk van sponsors en mogelijkheden.

Het is vandaag een zwarte dag voor onze gemeente. Hoe moeilijk ook, moeten we ons neerleggen bij hun beslissing. We kijken ook vooruit en doen een oproep aan alle actoren in de regio, met name de private sector, om te blijven investeren in onze openingsklassieker. Dat zal nodig zijn als we die op lange termijn willen behouden.

Kuurne - Brussel - Kuurne. Vandaag getroffen in de ziel van ons allen. Onze identiteit, ons nabij zijn. Puur en authentiek. De wetten van de sport draaien meer en meer om het commerciële aspect. Willen we de koers hier houden moeten we samenwerken. Hoe moeilijk deze omslag is. Ook voor ons.

Ik of het gemeentebestuur heeft onze ziel niet verkocht! Nooit! Het is een beslissing geweest van de koersorganisatie om naar Kortrijk te stappen. Dit met de bedoeling om de nodige slagkracht te blijven hebben de koers nog te kunnen organiseren.

Maar we moeten loyaal blijven als Kuurne. De koers blijft hier en blijft internationaal. Het gaat niet over een battle tussen steden, maar om koers op het hoogste niveau.