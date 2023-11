Mainz ontslaat Nederlandse aanvaller Anwar El Ghazi na pro-Palestijnse posts op Instagram

El Ghazi Anwar is een 28-jarige spits en tweevoudig Nederlands international, die in het verleden speelde voor Ajax, Rijsel, Aston Villa en PSV.



Op 17 oktober plaatste hij een pro-Palestijnse post op Instagram. Hij schreef de zin "From the river to the sea, Palestine will be free."

Een slogan die door sommigen wordt opgevat als een oproep tot de vernietiging van Israël, door anderen als een oproep tot gelijke rechten voor Palestijnen en Israëliërs.

Het thema ligt extra gevoelig bij Mainz, omdat de voetbalclub in 1905 mede opgericht werd door Eugen Salomon, een Duitser van joodse afkomst.

El Ghazi, die Marokkaanse roots heeft, werd na die post door Mainz op non-actief gezet.

De tweevoudige Nederlandse international kreeg na intensieve gesprekken een nieuwe kans, maar El Ghazi liet weten dat hij zich niet kon vinden in het uitgebrachte clubstatement waarin beweerd werd dat hij zich gedistantieerd had van zijn bericht op 17 oktober.

"Ik heb geen spijt of wroeging over mijn standpunt", reageerde El Ghazi woensdag in een nieuwe post op Instagram.

"Ik neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik sta voor menselijkheid en de onderdrukten, vandaag en tot mijn laatste adem."

Na dat bericht van El Ghazi heeft Mainz besloten om definitief niet verder te gaan met El Ghazi. Het openbaar ministerie van Koblenz heeft bovendien een onderzoek geopend naar El Ghazi's posts vanwege "ordeverstoring".